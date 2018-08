Oto ,,program'' PO. Spot PiS obnaża prawdę

„Dzisiaj po raz kolejny chciałbym zadać pytania o program do Platformy. Pytałem o 500+, co zrobią, o 300+, wiek emerytalny. Zero odpowiedzi. Nie mamy żadnych odpowiedzi, ale jestem też człowiekiem upartym i uznałem, że nigdy tych pytań dość” - powiedział dziś szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Poręba.