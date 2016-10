Oto prawdziwe przyczyny powstawania nowotworów!

reklama

Biochemik, laureat Nagrody Nobla – Otto Heinrich Warburg, jeden z czołowych biologów komórkowych XX wieku, odkrył, że przyczyną nowotworów jest zbyt duża kwasowość organizmu, co oznacza, że pH, (potencjał wodorowy) w organizmie jest poniżej normalnego poziomu wynoszącego 7,365.

Warburg badał metabolizm guzów nowotworowych oraz oddychanie komórkowe i odkrył, że komórki nowotworowe utrzymują się i rozwijają w niższym pH, już przy pH=6, jest to spowodowane produkcją kwasu mlekowego i podniesionego poziomu CO2. Warburg wierzył, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy pH a tlenem. Wyższe pH, czyli odczyn zasadowy, oznacza większe stężenie cząsteczek tlenu, podczas gdy niższe pH – odczyn kwaśny, oznacza niższe stężenie tlenu … sam tlen jest potrzebny do utrzymania i funkcjonowania zdrowych komórek.

Za to ważne odkrycie, w 1931 roku otrzymał Nagrodę Nobla z dziedziny medycyny. Dr Warburg był dyrektorem Instytutu Cesarza Wilhelma (obecnie Instytut Maxa Plancka) na wydziale fizjologii komórek w Berlinie. Badał metabolizm guzów nowotworowych i oddychanie komórkowe, szczególnie komórek nowotworowych. Poniżej znajdują się bezpośrednie cytaty wygłoszone przez dr Warburga podczas wykładów z medycyny:

„Tkanki nowotworowe są kwaśne, natomiast zdrowe tkanki są alkaliczne. Woda rozdziela się na jony H + i OH-, jeśli istnieje nadmiar jonów H + to występuje odczyn kwaśny. Gdy istnieje nadmiar jonów OH-, to mamy do czynienia z odczynem zasadowym.”

W swojej pracy „Metabolizm Nowotworów”, Warburg wykazał, że wszystkie formy nowotworowe charakteryzowane są przez dwa podstawowe warunki: kwasica oraz hipoksja (brak tlenu).

„Brak tlenu i występowanie kwasicy to dwie strony tego samego medalu: jeśli masz jedno, masz też drugie”

„Wszystkie zdrowe, normalne komórki bezwzględnie wymagają tlenu, ale komórki nowotworowe mogą żyć bez niego – Reguła, od której nie ma wyjątku”

„Jeśli by pozbawić komórkę 35% jej tlenu, to przez 48 godzin może zamienić się w komórkę nowotworową.”

Dla dr Warburga stało się jasne, że główną przyczyną raka jest niedobór tlenu, który tworzy kwaśny stan w organizmie człowieka. Dr Warburg odkrył również, że komórki nowotworowe są beztlenowe (nie oddychają tlenem) i nie mogą przetrwać w obecności dużej ilości tlenu, która jest obecna w alkalicznym organizmie.

Objawy zakwaszenia

Zakwaszenie ma swój udział w niemal wszystkich chorobach przewlekłych – albo wyzwalając objawy, albo będąc efektem uszkodzenia komórek. Poniżej wymienione są główne choroby i objawy spowodowane nadmiarem kwasów w organizmie.

1. Przewód pokarmowy

Ostre lub przewlekłe stany zapalne błony śluzowej żołądka, grzybica jelit, zaparcia, problemy trawienne gorycz lub kwas w ustach, obłożony język, uczucie pełności, wzdęcia, schorzenia pęcherzyka żółciowego.

2. Mięśnie – stawy

Dna moczanowa (kwas moczowy), bóle mięśni (kwas mlekowy), uszkodzenia dysków międzykręgowych, ostre i przewlekłe bóle kręgosłupa, osteoporoza, zapalenie stawów, reumatyzm.

3. Skóra – włosy – zęby

Wypadanie włosów, kruche paznokcie, próchnica, parodontoza, sucha skóra, neurodermitis, zakażenia grzybicze, trądzik u nastolatków i dorosłych, problemy z cerą, cellulitis.

4. Układ metaboliczny

Nadwaga, napady wilczego głodu, nagły głód słodyczy, cukrzyca, kamienie nerkowe, podwyższony poziom cholesterolu.

5. Układ sercowo-naczyniowy

Nadciśnienie, przedwczesne zwapnienie, choroby naczyń krwionośnych, nieprawidłowe ukrwienie rąk i nóg, zawroty głowy, migreny, zawał serca.

6. Cały organizm

Chroniczne bóle, depresja, bóle głowy i migreny, zaburzenia snu, problemy z koncentracją, zmniejszona wydolność organizmu, ogólne złe samopoczucie, niezdolność do radzenia sobie ze stresem, obniżenie popędu płciowego, przetrenowanie u sportowców, szybkie męczenie się, osłabienia bariery immunologicznej organizmu.

Drogi prowadzące do zakwaszenia

W organizmie reakcje chemiczne i biologiczne zachodzą głównie w środowisku wodnym. W wodzie są rozpuszczone składniki odżywcze i elektrolity, podstawowy budulec przemiany materii. Płyny międzykomórkowe i wewnątrzkomórkowe zapewniają ściśle określoną równowagę dynamiczną między kwasami a zasadami. Jest to warunek wstępny prawidłowego funkcjonowania organów.

W tabeli poniżej przedstawione są prawidłowe wartości pH niektórych płynów ustrojowych.

Niewielkie odchylenia od normy tych wartości powodują poważne zaburzenia procesów przemiany materii. W organiźmie równowaga kwasowo-zasadowa zabezpieczona jest wewnętrznymi mechanizmami ustroju, którą zapewniają:

· nerki

· płuca

· układy buforowe krwi i tkanek

Płuca i nerki eliminują z organizmu końcowe produkty przemiany materii, układy buforowe krwi neutralizują kwaśne produkty tej przemiany. Prawidłowe działanie tych mechanizmów ściśle zależy od prawidłowej czynności nerek i płuc, jak również od dostępności w pożywieniu składników mineralnych o oddziaływaniu zasadowym (warzywa i owoce). Zrównoważona dieta powinna składać się w 80 % z produktów zasadotwórczych, a tylko w 20 % z kwasotwórczych.

Ze względu na styl życia nagromadzenie kwasów może nastąpić jako efekt:

· Chorób przemiany materii, takich jak cukrzyca i wiele innych

· Chorób zakaźnych przebiegających z gorączką

· Nadmiernego wysiłku lub niewłaściwego treningu fizycznego

· Nadmiernej fermentacji jelitowej spowodowanej niewłaściwą dietą

· Nadwagi i braku ćwiczeń fizycznych

· Niedostatecznej ilości produktów alkalizujących w diecie (np. owoce, warzywa)

· Przyjmowania zbyt małej ilości płynów

· Skutków ubocznych niektórych leków

· Spożywania nadmiernej ilości białek zwierzęcych, węglowodanów, tłuszczu i cukru

· Stosowania kuracji odchudzających

· Stresu i szybkiego tempa życia

· Upośledzenia funkcji nerek

· Uszkodzenia komórek spowodowanego niedoborem tlenu

· Uzależnień od: alkoholu, nikotyny, kofeiny

· Zaburzeń procesów wydzielania kwasów

· Zatrucia (np. metalami ciężkimi)

Zakwaszenie jest groźne dla całego organizmu. W naszym ciele nie ma organu, jednostki funkcjonalnej ani pojedynczych komórek, które nie mogłyby zostać uszkodzone lub nawet całkowicie zniszczone przez nadmiar kwasów.

Mechanizm zakwaszenia jest następujący. Styl życia i nawyki żywieniowe zakwaszają w sposób ciągły organizmu, który broni się wykorzystując swoje systemy buforowe. Jeśli zakwaszenie przekracza pojemność buforową systemu, nadwyżka kwasów nie może być zneutralizowana i jest magazynowana w tkankach miękkich oraz stawach, w postaci bolesnych złogów, składających się głównie z soli wytrąconych z kwasów.

Najlepszymi przykładami lokalnego nagromadzenia kwasów są:

· Nadkwasota i zgaga – nadmiar kwasów żołądkowych, powodujących stany zapalne błony śluzowej żołądka

· Dna moczanowa – miejscowe gromadzenie się kwasu moczowego i jego kryształów w stawach

· Bóle mięśni – gromadzenie się kwasu mlekowego w przeciążonych mięśniach

Diagnozowanie zakwaszenia organizmu?

We wczesnym stadium zakwaszenia objawy nie są bardzo intensywne. Mogą przybierać formę wysypek, bólów głowy, alergii, przeziębień i problemów z zatokami. Osłabiony organizm zaczyna tracić odporność, co prowadzi do zaburzeń pracy tarczycy, nadnerczy, wątroby. Szczególnie ważny dla oceny stopnia zakwaszenia organizmu jest stan tkanek łącznych, kolor i stan skóry oraz kolor języka. Sygnałem, że doszło do nadmiernego zakwaszenia organizmu może być podwyższony poziom kwasu moczowego we krwi oraz obniżone pH moczu. U zdrowej osoby mocz powinien mieć odczyn lekko kwaśny, u wegetarian może być obojętny. Pomiar wartości pH płynów ustrojowych nie odzwierciedla faktycznego stanu kwasowo-zasadowego całego organizmu. Pokazuje nam jedynie stan, jaki jest w danej chwili w danym płynie.

Typowymi objawami sugerującymi zakwaszenie organizmu są:

· Baryłkowaty kształt tułowia

· Cienkie nogi

· Duży brzuch

· Mało elastyczna, wiotka skóra

· Obfita tkanka tłuszczowa

· Podpuchnięte oczy

· Przewlekły ból

· Sztywna dynamika ciała

· Sztywny kręgosłup

Zapobieganie zakwaszeniu

Jeżeli lekarz zdiagnozuje nadmierne nagromadzenie kwasów w organizmie, należy zastosować się do kilku istotnych reguł, aby przerwać niekorzystny proces zakwaszania i zapobiec dalszemu pogorszenie stanu organizmu:

· Przyjmowanie wystarczające ilości płynów.

W zależności od wzrostu i masy ciała niezbędne jest picie przeciętnie od 2,5 do 4 litrów czystej wody wysokiej jakości. Przynajmniej raz dziennie mocz powinien być prawie przezroczysty.

· Zmiana diety

Spożycie jak najmniej mięsa wieprzowego, bardzo mało tłuszczu, niewiele cukru. Wymagane jest przestrzeganie regularnych pór posiłków. Jedzenie powinno być starannie rozgryzane w jamie ustnej. Wieczorem przed spaniem nie należy jeść owoców.

· Unikać sodu (soli kuchennej). Nadmiar soli przyczynia się do rozwoju nadciśnienia tętniczego, uszkadza błonę śluzową żołądka, zwiększa także ryzyko udaru mózgu

· Unikać nadmiernego spożycia alkoholu, nikotyny i kofeiny

· Zażywać dużo ruchu o umiarkowanym obciążeniu. Unikać przeciążenia. Ruch o umiarkowanym obciążeniu i świeże powietrze dostarczają płucom tlenu i zwiększają wydolność systemu buforowego krwi

· Zmniejszyć stres

Doświadczenie pokazuje, że najważniejszym krokiem w leczeniu zakwaszenia jest usunięcie jej przyczyny. Wiele metod terapeutycznych zawodzi, ponieważ nie uwzględniają konieczności zobojętnienia nadmiaru kwasów. Przy już istniejących schorzeniach, u których podłoża leży zakwaszenie, sama zmiana odżywiania lub stylu życia jest niewystarczająca żeby zneutralizować zakwaszenie tkanki. Utrzymanie właściwej równowagi pH jest zdecydowanie łatwiejsze niż jej odzyskanie. Aby odzyskać właściwą równowagę kwasowo-zasadową należy przeprowadzić cykl terapii odkwaszających.

za: zdrowiezroslin.blogspot.com

9.10.2016, 17:00