Oto plan na konkretne osłabienie Rosji Putina

Były litewski premier Andrius Kubilius w wywiadzie dla portalu Segodnya.ua powiedział, że wszelkie próby resetu i aktualizacji dialogu z Putinem są absurdalne, ale jest wyjście. Strategia Zachodu powinna – według niego – polegać na tym, by pomóc stworzyć tak zwany pas skutecznych i bogatych państw wokół Rosji. Droga do tego prowadzi przez Ukrainę – sukces Ukraińców może stać się przykładem dla Rosjan, i Europa na to liczy.

Strategia Zachodu powinna polegać – zdaniem Kubiliusa – na zapewnieniu, że po odejściu Putina, należy pomóc Rosji przekształcić się w normalne państwo.

„Jedynym narzędziem, które Europa ma, jest pomoc w sukcesie Ukrainy. Sukces ekonomiczny i integracja z Europą sprawią, że Ukraina znacząco wpłynie na opinię zwykłych Rosjan. Z drugiej strony, to nie pozwoli reżimowi Putina „łudzić się”, że można w jakiś sposób skierować Ukrainę z powrotem na Kreml, i pokazać to Rosjanom jako wielkie zwycięstwo imperialne. Przecież, nie możemy izolować Rosji, prawda? Dlatego musimy mieć jasną strategię. I w tej strategii Ukraina odgrywa bardzo ważną rolę” – podkreśłił Kubilius.

„Ukraina jest tutaj najważniejsza. To cała strategia. A następnie trzeba wyjaśnić obywatelom Rosji, jak mogłyby wyglądać stosunki z UE, gdyby Rosja stała się normalnym państwem. Co Rosja mogłaby uzyskać w zamian? Ruch bezwizowy, strefa wolnego handlu … To wszystko jest przedmiotem strategicznej komunikacji, ponieważ wszystkie próby przekonania Putina, zaprzyjaźnienia się z nim lub zatańczenie z nim walca są bezużyteczne” – powiedział były premier Litwy.

