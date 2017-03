Oto odpowiedź polskich dzieci na błękitnego wieloryba!

reklama

Fot. Pixabay, CC0 reklama

Od pewnego czasu rodzicom sen z powiek spędza „gra” błękitny wieloryb, która doprowadza do samookaleczania dzieci, nawet do popełnienia przez nie samobójstwa. Tymczasem polskie dzieci pokazują, że można inaczej – wymyśliły sposób, aby uderzyć w depresyjną grę.

Na twitterze w tym celu stworzyły grę, która jest pozytywna, afirmuje życie oraz polega na tym, by czynić dobre uczynki. Hasztagi, które są przez dzieci używane we wpisach to #Czerwonaośmiornica oraz #różowapanda. Niektóre z zadań to uśmiechnięcie się do obcej osoby, przytulenie jej lub byciem pomocnym. Brawo!

Gra szybko zyskuje na popularności i jest propagowana w mediach społecznościowych. Oby tak dalej! Polak (także ten mały) potrafi!

to jest naprawdę piękne, udostępniam to aż bo to naprawdę genialne #Czerwonaośmiornica #różowapanda pic.twitter.com/SmEizXaOz4 — maleńka kalumna/30 (@hoodaboveme) 10 marca 2017

dam/gosc.pl,Fronda.pl



23.03.2017, 15:55