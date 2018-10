Oto OBJAWY anemii. Zaczyna się zwyczajnie - SPRAWDŹ

Żelazo jest słabo wchłaniane z przewodu pokarmowego, dlatego dieta większości ludzi nie pokrywa w całości zapotrzebowania na ten pierwiastek. Dodatkowa utrata żelaza związana z miesiączką wynosi średnio 0,5 mg na dobę, z ciążą 0,5–0,8 mg na dobę, a z karmieniem piersią – 0,4 mg na dobę. Dlatego niedokrwistość z niedoboru żelaza jest częściej spotykana u kobiet (u mężczyzn prawie wyłącznie w przypadkach utajonego krwawienia, zwykle spowodowanego wrzodami nadżerkami w obrębie przewodu pokarmowego).

osłabienie

uczucie zmęczenia i znużenia, które nie ustępujące po odpoczynku. Jest to doznanie, które towarzyszy dziś wielu osobom, łatwo je więc zlekceważyć i uznać, że po prostu potrzebujemy urlopu. Często tak jest, ale trzeba być czujnym, by nie przegapić anemii

zawroty głowy

blada i skłonna do przesuszenia skóra oraz blade błony śluzowe. Widać to na wargach, które robią się bledsze, a jeszcze lepiej na spojówkach oczu. Gdy odchylimy dolną powiekę normalnie powinniśmy zobaczyć żywo czerwone wnętrze. Jeśli powieki są jasne i blade - można podejrzewać anemię

włosy przesuszone, łamliwe i ich wypadanie

Jeśli łatwo łapie nas zadyszka po podbiegnięciu do autobusu czy podejściu paru schodków - to też może być objaw anemii. Inne dość charakterystyczne objawy anemii to również:

kołatanie serca (często myślimy, że to nerwica)

problemy z pamięcią i koncentracją (wszystko przez przemęczenie i stres - myślimy)

senność

skłonność do depresji

Pozostałe objawy anemii zależą od jej rodzaju. Na przykład, w przebiegu anemii megaloblastycznej (wynikającej z niedoboru witaminy B12 lub kwasu foiliowego) pojawiają się:

zaburzenia neurologiczne - zaburzenia czucia głębokiego i wibracji, parestezje, spastyczność (napięcie mięśniowe), zaburzenia równowagi

zmiany osobowości

ospałość

reakcje paranoidalne

Leczenie anemii zależy od jej przyczyny. Na przykład, anemię wywołaną niedoborem żelaza leczy się zwykle poprzez uzupełnienie żelaza, którego brakuje w organizmie. Lekarz powinien przepisać suplementy zawierające żelazo, które pomogą odbudować jego właściwy poziom w organizmie. Konieczna jest także odpowiednia dieta.

Gdy chodzi o naszą dietę, pamiętajmy o produktach bogatych w żelazo - na przykład o mięsie wołowym.

I uwaga!!! Nie popijajmy posiłków herbatą ani kawą, nie łączmy też bogatych w żelazo mięs z mlekiem lub serem. Wszystkie te produkty utrudniają lub zgoła uniemożliwiają wchłanianie żelaza. Krwisty stek z serem powinien raz-dwa uporać się z niedoborami żelaza w naszym organizmie, ale jeżeli podamy go z serem i będziemy popijać kawą lub herbatą, to wszytko na nic.

