Oto najlepsze sposoby na wymiecenie toksycznych złogów z jelit!

Zanieczyszczone jelita, złogi, to źródło wielu chorób i złego samopoczucia. O regularne ,,sprzątanie'' jelit trzeba dbać cały rok. Inaczej będziemy borykać się z rozmaitymi nieprzyjemnymi problemami. Oto, jak zwalczyć znieczyszczenie organizmu.

Wypijmy 2 łyżki świeżego soku z buraków. Jeżeli po ok. 4 godzinach mocz (a także kał) będą zabarwione, to oznacza, że jelito grube nie spełnia swojej funkcji.

Wszystkie owoce należy zemleć w maszynce do mielenia. Do otrzymanej masy dodajmy miód i wymieszajmy razem. Przechowujmy w lodówce w szklanym naczyniu. Pijmy wieczorem przed snem 1 łyżkę stołową i tak do momentu aż wypijemy całą miksturę. Kurację należy stosować raz na 3 miesiące.