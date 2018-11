Oto najbardziej strzeżony sekret Kościoła katolickiego

Jak żyć w pełni w Duchu Świętym? Charles Whitehead jest przekonany, że Duch Święty to najbardziej strzeżony sekret Kościoła.

Jak rozkochać się w Słowie Bożym

Nam katolikom często brakuje miłości do Słowa Bożego. Chociaż dokumenty Kościoła często je cytują, a także podczas Mszy Świętej wielokrotnie słyszymy Słowo Boże, to brakuje nam wsłuchiwania się w Słowo, czytania, egzegezy. A przecież to Słowo Boże jest u źródła wiary, tam gdzie gaśnie miłość do Słowa, tam trudno o charyzmaty,a ewangelizacja stanie się pustym aktywizmem. Słowo Boże jest źródłem z którego musimy ciągle czerpać, żeby ciągle napełniać się Duchem Świętym.

To jest papieskie

Niektórzy myślą, że jak mówimy o Słowie Bożym i Duchu Świętym to to jest tzw. protestantyzcja. Nie prawda – to jest właśnie papieskie. Podczas spotkania z Charlesem Whiteheadem w Piekarach, jak wspomina jeden z uczestników: „Wysłuchaliśmy z wielkim wzruszeniem opowieści o spotkaniach z Janem Pawłem II w Watykanie, związanych z Jego posługą. Opowiadał o serdecznym sposobie powitań ze strony Papieża, który mówił: „O mój charyzmatyczny przyjaciel!”. Przypomniał również o modlitwie za naszym Wielkim Rodakiem, która odmawiana wspólnie z pięcioma innymi osobami, która wywarła na nim ogromne wrażenie.” (por. http://www.krakowniezalezny.pl/tag/charles-whitehead/ ) Warto podjąć refleksję nad Duchem Świętym u progu Adwentu „Przez narodzenie Chrystusa Duch-Stworzyciel daje początek nowemu stworzeniu, które dopełni się w dniu Paschy wraz ze zwycięstwem Chrystusa nad grzechem i śmiercią. We Wcielonym Słowie, narodzonym z Maryi Dziewicy jako pierworodne spośród wielu braci, Duch stwarza także nową ludzkość odkupionych. Boże Narodzenie wyznacza zatem początek dziejów Kościoła, ludu Nowego Przymierza, którego obrazem jest szopka z postaciami Maryi, Józefa i pasterzy. „ W Mocy Ducha Świętego, Jan Paweł II, Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański». 21 XII 1997

Zadajmy pytania o Odnowę Charyzmatyczną

Książka „Ku pełniejszemu życiu w Duchu Świętym” jest zbiorem refleksji, mocno wspartych na Słowie Bożym. To jest publikacja którą można czytać jak każdą inną książkę, ale trzeba to robić z namysłem i zatrzymywaniem się na cytatach. Jest to materiał na ćwiczenia duchowe, dzień skupienia czy dzielenie się refleksją o Duchu Świętym w małej grupie. Warto podejmować taką refleksję w czasie kiedy zjawisko Odnowy w Duchu Świętym już dawno przestało być nowością. Dla wielu nadal w takim sposobie myślenia jest wiele kontrowersji i niezrozumiałych aspektów, wielu natomiast rzecz już bardzo spowszedniała. Publikacja pozwala zadać pytania, ciągle domagające się odpowiedzi: Jaki w dzisiejszym zrozumieniu był cel niezwykłego wylania się Ducha? Czy potrafiliśmy ten cel rozpoznać i być mu wierni podczas niemal 50 lat? Jak skuteczne było przywództwo w minionym czasie? Jakie są nasze priorytety na dzisiaj? Jak wygląda odnowa dzisiaj, czy wciąż jest ona charyzmatyczna? Jak dzisiaj Kościół spogląda na odnowę?

Jakie były postawy poszczególnych papieży (od 1967 roku) wobec odnowy, do czego nas zachęcali? Czego papież Franciszek spodziewa się od nas dzisiaj? Jak na Odnowę charyzmatyczną patrzą dzisiaj ludzie młodzi? Jak ważny jest ekumenizm w dniu dzisiejszym i w perspektywie przyszłości?Czy jesteśmy w stanie nakreślić w kilku słowach naszą wizję na nadchodzącą przyszłość?

Charles Whitehead.

Od prawie 40 lat Charles Whitehead jest uznanym głosicielem i nauczycielem – w parafiach, na konferencjach, rekolekcjach, weekendach, specjalistycznych kursach i projektach, zarówno lokalnie, na poziomie narodowym, jak i międzynarodowym. Od ponad 20 lat wydaje magazyn GOODNEWS, jest autorem wielu książek. Podstawową posługą Charlesa Whiteheada była i jest szeroko rozumiana odnowa charyzmatyczna. W ramach tej posługi przewodniczył w latach 1983-2006 pracom Angielskiego Narodowego Komitetu Służby Katolickiej Odnowie Charyzmatycznej, a jednocześnie w latach 1989-2000 był Przewodniczącym Rady ICCRS (Międzynarodowej Katolickiej Służby Odnowie Charyzmatycznej).W swojej książce autor zachęca nas do świeżego spojrzenia na Osobę i obietnicę Ducha Świętego przez pryzmat Słowa Bożego oraz 2000 lat historii i nauczania Kościoła. Publikacja ta została wydana przez wydawnictwo „Mężczyźni św Józefa”, a Charles Whitehead już niejednokrotnie bywał w Polsce głosząc konferencje dla tego środowiska i nie tylko dla niego. https://ruchwiary.pl/artykul/aktualnosci-konferencje/charles-whitehead-konferencja-dla-mezczyzn-w-czerwcu-2015r

Gdzie można spotkać Autora

Na dniu otwartym kursu biblijnego 20-21 listopada; Piątek – 18:30-21:15; Sobota – 9:30-17:00

Budynek Centrum Edukacji Chrześcijańskiej – ul. Nowoursynowska 154a w Warszawie więcej informacjihttps://ruchwiary.pl/kurs-biblijny