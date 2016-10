Oto laureaci TOTUS 2016!

reklama

Jan Budziaszek, stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe imienia Jana Pawła II, siostra Zofia Zdybicka, redakcja tygodnika "Idziemy" oraz Ernest Bryll to laureaci tegorocznych nagród TOTUS. Wyróżnienie to honoruje osoby i instytucje, których działalność przyczynia się do promowania godności człowieka w duchu nauczania Jana Pawła II. Nagrodę przyznaje Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Jan Budziaszek, perkusista zespołu "Skaldowie", kompozytor i świecki rekolekcjonista, otrzymał nagrodę w kategorii "osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej". Jan Budziaszek jest też organizatorem dorocznych koncertów "Jednego serca" w Rzeszowie. Laureat przyznał, że nie wie, dlaczego akurat on został nagrodzony, gdyż współpracuje z nim wielu innych ludzi.

Nagroda w kategorii "promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza" przypadła stowarzyszeniu Dębickie Hospicjum Domowe imienia Jana Pawła II. Organizuje ono ogólnopolską akcję "Pola Nadziei", propagującą ideę hospicyjną.

Siostra Zofia Zdybicka ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego została nagrodzona w kategorii "propagowanie nauczania ojca Świętego Jana Pawła II". Siostra jest profesorem filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dziękując za wyróżnienie powiedziała, że jest dla niej wielkim szczęściem, iż przez kilkadziesiąt lat miała styczność z księdzem Karolem Wojtyłą, a później Janem Pawłem Drugim. "To był święty człowiek. Dar wielki Pana Boga dla Polski" - powiedziała siostra Zofia Zdybicka.

TOTUS medialny dla upamiętnienia postaci biskupa Jana Chrapka przypadł redakcji tygodnika "Idziemy". Redaktor naczelny pisma, ksiądz Henryk Zieliński, powiedział, że redakcja cały czas stara się dziękować Janowi Pawłowi II za jego słowa "Wstańcie, chodźmy". Ksiądz Zieliński wyraził też wdzięczność czytelnikom i autorom pisma.

Nagrodą specjalną, TOTUS 2016 za dorobek życia, został wyróżniony poeta i dramaturg Ernest Bryll. Nagrodę przyznano za "całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury, a w szczególności za propagowanie osoby i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II".

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia ustanawia stypendia dla uzdolnionej młodzieży, której nie stać na edukację. Jest też organizatorem dorocznych obchodów Dnia Papieskiego. Tegoroczny, XVI Dzień Papieski przypada 9 października.

dam/IAR

9.10.2016, 8:30