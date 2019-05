Oto, jak wygląda ,,nowa jakość'' Wiosny Biedronia. Mrozi krew w żyłach!

na biłgorajską nutę 23.5.19 13:36

Raz komuchy i folksdojcze

ułapili zajca

osmatrili podumali

obcieli mu jajca



tralalala tralalala laaala



A ten zajec już bez jajec

chciał zrobić karierę

więc zapisał sie do Wiosny

żeby być premierem.

tralalala lalala lala





W dawnych czasach żyła Ewa

co strzelby nie miała

Dwa miesiące w dinozaura

kamieniem rzucała



tralala lalala laaa la



Pojechła w nowszych czasach

Ewa do Berlina

na dywanie było ślisko

kierunek zgubiła

tralallala tralala lalala



Był raz wielki król Europy

co siedział w Brukselce

na swym tronie

nie w koronie!

w poniemieckim hełmie!



Talalla lalaa tralalaa laaala



W Pikelhaubie, uśmiechnięty

przybył król Europy

lud POddany na kolanach

wylizał mu stopy

tralalala tralala lala la



Siedzi sobie król jewropy

na tronie w Brukseli

i łaskawie rządzi

na sznurku Angeli



tralalala tralalala laaala



Rządzi unią król europy

nuda mu doskwiera

czasem złapie fuchę

za kamerdynera



tralalala tralalala laaala



Od Brexitu boli głowa

i rozsadza pałę

jak już nie wyrabia

to charatnie w gałę



tralalala tralalala laaala



Ciągle przez tego Kaczora

król Europy w złości

chciałby się uśmiechać

gdyby nie szczękościsk



tralalala tralalala laaala



Stoi dumnie król z cysorzem

pycha go rozpiera

robi za lokaja

żą klauna drunkera



tralalala tralalala laaala



Już niebawem biały osioł

przyjdzie razem z królem

nie będzie problemu

kto jest rudym ciu....



tralalala tralalala laaala