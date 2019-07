Oto, jak premier Morawiecki powstrzymał Timmermansa!

Cogito ergo sum 3.7.19 18:11

Franek niepotrzebnie popierał swoich ideowych kompanów w Polsce i usiłował mieszać się polityki wewnętrznej Polski. Dochodziliśmy do absurdu. Cokolwiek PiS by nie zrobił było to łamaniem konstytucji i było niedemokratyczne. Taki paranoiczny obraz naszej polityki sprzedawał PO za granicą. A Franek jest zbyt doświadczonym politykiem aby nie wiedzieć, że to tylko retoryka polityczna