Oto, jak Polacy oceniają strajk nauczycieli (SONDAŻ)

Centrum Badania Opinii Społecznej od 4 do 11 kwietnia pytało respondentów co sądzą o strajku środowisk nauczycielskich pod przewodnictwem ZNP i FZZ. Badani częściej wyrażają poparcie niż sprzeciw, ale jednocześnie prawie połowa Polaków uważa, że oczekiwania nauczycieli są wygórowane.

Strajk nauczycieli zorganizowany przez ZNP i FZZ trwa od poniedziałku. Mimo utrudnień związanych z brakiem kadrowym udało się przeprowadzić egzaminy gimnazjalne. To zasługa m.in. dopuszczenia do pracy osób mających uprawnienia pedagogiczne, które na co dzień nie uczą w szkołach.



Centrum Badań Opinii Społecznej opublikowało dziś badanie, w którym pytało się Polaków co sądzą na temat trwającego od poniedziałku strajku. W ocenie strajku nauczycieli badani nieco częściej wyrażają poparcie niż sprzeciw (44% wobec 36%) – czytamy na Twitterze CBOS-u. Działania rządu wobec protestujących oceniane są najczęściej jako zbyt nieustępliwe (42%), natomiast oczekiwania nauczycieli - jako wygórowane (47%) – informuje CBOS.