Oto, jak na zdrowie wpływa zwykła... woda!

Zdrowie jest bliżej, niż jesteś w stanie sobie wyobrazić! Wystarczy po prostu... Pić wodę! Kiedy i ile? Niech obowiązuje taka sama zasada, jak ta dotycząca jedzenia: mniej, ale częściej.

Pamiętaj, żeby nie pić w trakcie posiłku. Optymalnym rozwiązaniem jest wypić szklankę wody 10 minut przed i po posiłku.

Sygnałem ostrzegawczym dla organizmu jest już pragnienie samo w sobie. Oznacza ono odwodnienie. Nie doprowadzajmy więc do stanu, kiedy bardzo chce nam się pić i jednocześnie- nie pijmy na siłę wtedy, gdy nie mamy na to ochoty.

Ilość zależy od Twojej wagi. Przykładowo: osoba o masie ciała 60 kg powinna wypić dwa litry dziennie. Tajemnica tkwi w tym, by podzielić aktualną wagę przez 30.

Ważne jest, aby wypić szklankę wody zaraz po przebudzeniu. To właśnie rano powinniśmy wypić jej najwięcej w ciągu dnia. Aby wiedzieć, ile to dokładnie, powinniśmy wynik uzyskany do wagi podzielić jeszcze przez trzy.

Kobietom w ciąży zaleca się co najmniej 8 szklanek płynów dziennie. Przy nadciśnieniu powinno to być nawet 4,5 litra dziennie, ale w małych porcjach. Kobietom karmiącym zaleca się aż 3,1 litra.

Woda jest niezbędna również dzieciom do prawidłowego rozwoju organizmu. Warto więc zadbać o ten zdrowy nawyk już od najmłodszych lat.

Najważniejsze, aby była to woda mineralna. Wodę gazowaną zaleca się po zakończeniu pracy fizycznej lub zawodów sportowych. Przyspiesza w ten sposób oczyszczenie organizmu z niepotrzebnych produktów przemiany materii.

Jakie korzyści przynosi picie wody? Lista jest bardzo długa!

Powstrzymuje apetyt

Poprawia trawienie

Pobudza metabolizm

Pomaga w odróżnieniu głodu od pragnienia

Redukuje cholesterol

Poprawia funkcjonowanie wątroby

Wypłukuje z organizmu toksyny

Pomaga w pozbyciu się problemów jelitowych

Redukuje cellulit

Pomaga w rzeźbieniu mięśni

Nawilża skórę, przez co poprawia jej wygląd i elastyczność

Dotlenia organizm

Pomaga w dostarczaniu składników odżywczych do wszystkich narządów

Reguluje temperaturę organizmu

Zwalcza zmęczenie i dodaje energii

Pomaga we wzroście czerwonych krwinek

Poprawia „nasmarowanie” stawów

Poprawia wydolność organizmu w czasie ćwiczeń

Poprawia funkcjonowanie serca i minimalizuje ryzyko zawału o 41%

Zmniejsza ryzyko zachorowania na raka okrężnicy o 45%, raka pęcherza o 50% oraz

Zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi

Redukuje bóle głowy

Redukuje bóle pleców

Poprawia pamięć oraz koncentrację

Utrzymuje w dobrym nastroju

Zwalcza skurcze

Pomaga zwalczyć gorączkę

Poprawia wzrok

Niweluje nieświeży oddech oraz dyskomfort spowodowany spierzchnięciem ust, suchością gardła oraz opuchnięcie języka

Poprawia funkcjonowanie nerek, zmniejsza infekcje dróg moczowych oraz kamicy nerkowej.

Powinniśmy wytrenować w sobie ten nawyk. Najlepiej kupować wodę w zgrzewkach, aby zawsze mieć jej zapas. Zaopatrz się zarówno w zgrzewki dużej, jak i małej wody. Butelkę o pojemnośi 0,5 l możesz zabrać ze sobą dosłownie wszędzie.

Pijąc wodę w szklankach, będzie Ci łatwiej kontrolować jej dzienne spożycie. Warto również prowadzić "dzienniczek", w którym odnotujesz, ile wody spożywasz każdego dnia. Istnieją nawet specjalne aplikacje dla Androida i iOS. Możesz oczywiście zapisać to na kartce lub w notesie.

Pamiętaj! Zdrowie jest bliżej, niż myślisz. Można je zamknąć w szklance wody...

