Oto jak egzorcyści rozpoznają działanie demonów

Zwyczajne działanie szatana to kuszenie człowieka by grzeszył, posługiwanie się kłamstwem, by odwracał się od Boga. Diabeł używa swej wyjątkowej inteligencji i woli, bo chce, by człowiek zatracił zdolność kochania Boga, ludzi i siebie samego. Diabeł zniewala człowieka, poniża go, by poniżyć obraz Boga, jakim jest człowiek (samego Boga diabeł nie ma jak zaatakować). Szatana wykorzystuje naszą skłonność do zła (przemocy, kłamstwa, zazdrości, lenistwa). Demon poprzez pokusy skłania do grzechu.