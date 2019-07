Oto, jak bogaty Zachód hamuje rozwój mniejszych graczy

polak 8.7.19 18:03

tak samo czyniono i chcą czynić niency ,francja w stosunku do Polski ,,ryży czopek musiał postępować aj mu merkel kazała więc okradano Polskę z pieniędzy, młodych ludzi, historii i kultury teraz jak się to powoli zmienia to są wrzaski ,że brak demokracji i co najgorsze nikt premiera czy prezydenta Polski nie poklepuje po plecach --to jest w/g ""głównego "" nurtu ---hańba--