Oto efekt rozpusty! Szokujące dane WHO dot. chorób przenoszonych drogą płciową

Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje! Codziennie dochodzi do 1 mln zakażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową, a w ciągu roku rejestruje się aż 376 mln takich infekcji.

Jak wynika z najnowszych danych WHO, co roku na świecie zdarza się 376 mln zakażeń wywoływanych przez cztery typy najczęściej występujących chorób przenoszonych drogą płciową, takich jak syfilis, rzeżączka, chlamydioza oraz rzęsistkowica pochwowa. Niepokojącym zjawiskiem jest to, że liczba tych zakażeń nie spada i coraz trudniej je leczyć.