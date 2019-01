Oto, dlaczego w Kościele chrzcimy małe dzieci

Gay Pride 16.1.19 14:13

Robicie to po to, żeby dorastający człowiek był pozbawiony wyboru, lub miał go wysoce utrudniony. Robicie to po to, żeby później nastolatka u progu dorosłości moralnie szantażować w sytuacji kiedy nie będzie zainteresowany przynależnością do katosekty, ani realizowaniem jej ideologii. W końcu robicie to także z instytucjonalnego punktu widzenia po to, aby robić statystykę "większości katolików" wśród Polaków, co jest oczywistą bzdurą.