Oto dlaczego polscy przedsiębiorcy wyjechali do Anglii

reklama

źr. Wikimedia Commons reklama

Jak informuje serwis oakandberry.com, polskie firmy przenoszące działalność do Anglii, zyskują często na ułatwieniach podatkowych i niższych kosztach prowadzenia firmy.

Jak dotąd, kwota wolna od podatku w Polsce to nieco ponad 3 tysiące złotych. W Anglii wynosi ona 11 tys. funtów – czyli ponad 60 tys. złotych. W UK w spółce typu ,,Limited'', taka kwota, nieobarczona podatkiem, przysługuje każdemu dyrektorowi lub pracownikowi.

Kwota wolna od podatku jest w Anglii systematycznie podnoszona.

W zakresie składek społecznych również widoczne są duże korzyści, w przypadku prowadzenia działaności na Wyspach. Obciążenie składkami ZUS wynosi u nas 1 121 złotych miesięcznie, co daje kwotę prawie 13,5 tys. złotych rocznie. Składki muszą być opłacane niezależnie od wypracowanego dochodu.

W działalności gospodarczej typu ,,Self-Employed'' (samozatrudnienie) w UK - jednoosobowej działalności gospodarczej - składki wynoszą w przeliczeniu na polską walutę 61 złotych miesięcznie, co daje 810 złotych rocznie.

Istotny jest fakt, że muszą być one płacone tylko wtedy, gdy dochód z takiej działalności przekroczy ok. 33 tys. złotych - tj.5 965 funtów. Jednak tego typu działalność w UK mogą prowadzić tylko rezydenci, czyli osoby przebywające tam dłużej niż 183 dni rocznie.

Jest jednak dla Polaków mieszkających w kraju innego typu rozwiązanie: mogą otworzyć spółkę typu ,,Limited'', a jej właściciel nie musi być rezydentem ani mieszkańcem UK.

Przy prowadzeniu spółki Limited należy odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne w wyskości ok. 350 złotych miesięcznie, co daje kwotę ok. 4 200 złotych w ciągu roku. Jeśli spółka wystąpi o przyznanie odpowiedniej ulgi, kwota składek może być obniżona, czasem nawet o połowę. Co ciekawe, zapłacimy składki tylko wtedy, gdy dochód w spólce w skali roku przekroczy kwotę ok. 45 tys. złotych - czyli 8 060 funtów.

LDD/oakandberry.com/Fronda.pl

17.11.2016, 14:30