Oto, dlaczego Platforma zamiast mówić o programie woli straszyć PiSem

1. Przewodniczący Platformy Grzegorz Schetyna na kolejnych konwencjach Platformy i Nowoczesnej odbywających się w związku z trwającą kampanią samorządową, wygłasza coraz dziwniej brzmiące komunikaty.

Tydzień temu na jednej z takich konwencji stwierdził, „że Platforma jest najlepszym gwarantem utrzymania i rozszerzenia programu 500 plus, dlatego, że zna się na gospodarce i nie pozwoli jej upaść”.

Z kolei wczoraj na konwencji w Opolu powiedział, że w nadchodzących wyborach „celem Platformy i Nowoczesnej jest obrona samorządu przed PiS”, ba stwierdził nawet, „że kampania nie może być tylko pozytywna i nie może ograniczać się tylko do prezentacji swoich planów i osiągnięć”.

Przewodniczący PO mówi, więc wprost, po co przygotowywać i prezentować jakiekolwiek programy wyborcze, trzeba atakować przeciwników politycznych i to powinno wystarczyć do zwycięstwa.

2. W odróżnieniu od Platformy zarówno prezes Jarosław Kaczyński premier Mateusz Morawiecki i kandydaci na prezydentów dużych miast, uczestnicząc w kolejnych regionalnych konwencjach Prawa i Sprawiedliwości, konsekwentnie prezentują zarówno osiągnięcia blisko 3-letnich rządów Zjednoczonej Prawicy jak i zamierzenia programowe na kolejne lata i to zarówno na poziomie rządowym jak i samorządowym.

2. Prezes Jarosław Kaczyński podkreśla kwestię wiarygodności, jako podstawę podejmowania decyzji przez wyborców, wyborcy są gotowi popierać kandydatów, którzy dają gwarancję wiarygodności.

Przypomina, że Prawo i Sprawiedliwość od blisko 3 lat sprawuje władzę na poziomie centralnym i bardzo rzetelnie realizuje program wyborczy, który prezentowało w kampanii parlamentarnej w 2015 roku.

Realizuje zapowiedzi wyborcze, nawet te niezwykle kosztowne, których wypełnienie zdaniem obecnej opozycji, miało zrujnować budżet państwa, a z Polski wręcz uczynić drugą Grecję.

Chodzi oczywiście o program Rodzina 500 plus, który rocznie kosztuje około 24 mld zł, ale także obniżenie wieku emerytalnego, które szacunkowo będzie kosztować około 10 mld zł rocznie.

Mimo tych ogromnych dodatkowych wydatków, sytuacja budżetu państwa jest znacznie lepsza niż podczas rządów PO-PSL (deficyt budżetowy w 2019 roku będzie najniższy od kilkunastu lat), a Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, z którego wypłacane są świadczenia emerytalne w tym roku zrezygnował już z ponad 5 mld zł dotacji budżetowej, a do końca roku ta kwota zostanie zapewne podwyższona o kolejne kilka miliardów złotych.

Podsumowując ten wątek prezes Kaczyński podkreśla, że skoro ludzie Prawa i Sprawiedliwości są wiarygodni na poziomie rządowym, to także ci z list tej partii, których poprzemy w wyborach samorządowych, będą realizowali swoje zapowiedzi wyborcze.

3. Z kolei szef rządu prezentuje nową „piątkę” Morawieckiego: ciepły dom, dobra okolica, nowoczesna gmina, Internet Szybciej Więcej i Mieszkasz – decydujesz, czyli wprowadzenie budżetu obywatelskiego we wszystkich samorządach (do tej pory taki budżet był obligatoryjny w dużych miastach funkcjonujących na prawach powiatu).

Realizacja programu -Ciepły dom, to rozpoczynające się już we wrześniu trwające przynajmniej 10 lat przedsięwzięcie polegające na wspieraniu modernizacji źródeł ogrzewania, a także samych domów i mieszkań osób fizycznych.

Program będzie realizowany przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej i będzie polegał na zwrocie do 50% kosztów takiej modernizacji, w zależności od dochodowości gospodarstwa domowego ubiegającego się o takie wsparcie finansowe.

Na realizację programu jak już wspomniałem przez najbliższe 10 lat, rząd chce przeznaczyć ponad 100 mld zł, co oznacza, że w zasadzie wszyscy zainteresowani uzyskaniem takiego wsparcia, powinni je otrzymać.

4. Z kolei program - Dobra okolica to wsparcie dla samorządów, które chcą tworzyć domy seniora (podwojenie środków na ten cel) oraz wsparcie kwotą przynajmniej 0,5 mld zł w ciągu dwóch najbliższych lat budowy i modernizacji tematycznych placów zabaw dla dzieci, siłowni plenerowych, otwartych stref aktywności (realizacja około 3 tysięcy takich przedsięwzięć w całej Polsce).

Program Nowoczesna gmina, to między innymi finansowanie chodników przy drogach prowadzących do szkół, modernizacja lokalnych dworców autobusowych i kolejowych, odbudowa transportu lokalnego we współpracy z samorządami.

Internet Szybciej Więcej, to 100 megabitów na 100 lecie Niepodległości, czyli wsparcie finansowe dla doprowadzenia szybkiego internetu do ponad 20 tysięcy szkół do końca 2019 roku (w ten sposób taki szybki internet byłby doprowadzony we wszystkich szkołach w naszym kraju).

Wreszcie program Mieszkasz-Decydujesz to wprowadzenie budżetu obywatelskiego (obligatoryjne coroczne przeznaczenie 0,5% wydatków budżetowych na przedsięwzięcia, które wybiorą w drodze głosowania lokalne społeczności), przy czym najmniej zamożne gminy dostaną wsparcie na jego utworzenie, na co budżet państwa chce przeznaczyć 0,3 mld zł.

5. Prezes Jarosław Kaczyński, premier Morawiecki, kandydaci na prezydentów miast wojewódzkich, mówią cały czas o programie i jego realizacji, przywódca Platformy stawia na to, żeby o programach nie mówić, ale w kampanii samorządowej walczyć z PiS-em.

Takie podejście jak się wydaje wynika najprawdopodobniej z tego, że podczas 8-letnich rządów Platforma nie wywiązała się z deklaracji wyborczych, ba wprowadziła w życie rozwiązania, od których w kampanii wyborczej się odcinała (podniesienie stawek podatku VAT, podniesienie wieku emerytalnego), woli, więc o programach samorządowych nie mówić, bo ich także samorządowcy tej partii nie będą realizować.

Zbigniew Kuźmiuk