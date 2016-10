Oto czemu papież zachęca Polaków do modlitwy różańcem

reklama

Papież Franciszek zachęcił naszych rodaków do modlitwy różańcowej, mówiąc, że stanowi ona syntezę Bożego Miłosierdzia.

Jak co tydzień, Papież w czasie audiencji ogólnej zwrócił się również do Polaków. Tym razem wskazał na znaczenie modlitwy różańcowej.

„Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Bracia i Siostry, kończy się październik, miesiąc modlitwy różańcowej. Jest ona syntezą Bożego Miłosierdzia. To w tajemnicach różańca wraz z Maryją kontemplujemy życie Jezusa, który promieniuje miłosierdziem samego Ojca. Cieszmy się Jego miłością i przebaczeniem, przyjmijmy Go w przybyszach i w potrzebujących, żyjmy na co dzień Jego Ewangelią. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” – powiedział Papież.

emde/pl.radiovaticana.va

26.10.2016, 18:55