Oto, co Cimoszewicz mówi o Polakach. I to był premier ,,wolnej'' Polski

,,Czy Polacy brali udział w Holokauście?''. Na tak postawione pytanie były premier, wieloletni członek PZPR, Włodzimierz Cimoszewicz odpowiada twierdząco. I krwiście oskarża Polaków, a przy okazji i Ukraińców, o zbrodnie na Żydach. Cytujemy jego wypowiedź dla ,,Rzeczpospolitej'' in extenso:

Oczywiście, że brali. Mówić trzeba o tym otwarcie i uczciwie. Dzisiejsze pokolenie nie jest za to odpowiedzialne. Jeśli jednak milczy lub kłamie, to stwarza swoją własną odpowiedzialność i podważa swoją wartość moralną. Antysemityzm był i pozostaje w naszym kraju endemiczny. Różnice dotyczą tylko jego natężenia i jawności w różnych okresach. Wojenna demoralizacja, prymitywizm i chciwość, antysemityzm, wszystko to składało się na wiele tysięcy indywidualnych, a czasem zbiorowych zbrodni. Jedwabne nie było jedyne. Na Podlasiu mordowano i grabiono w wielu miejscach. Szmalcowników ograbiających Żydów i osoby im pomagające były dziesiątki tysięcy. Szacuje się, że donosy do gestapo składało co najmniej 60 tysięcy ludzi. Większość Żydów, którzy unikali getta lub z niego uciekli, została zamordowana przez cywilnych Polaków i Ukraińców - tak o Polakach mówi polski obywatel, Cimoszewicz.

I właśnie dlatego potrzebna jest ustawa o IPN...

Były premier skrytykował też Jarosława Kaczyńskiego za rzekomy populizm i obraził wyborców, twierdząc, że dają się wykorzystywać i niewiele rozumieją.



Po decyzji Dudy wszyscy na świecie, nie tylko w Izraelu, otrzymali ostateczny dowód, że nie chodzi o jakiś przypadkowy przejaw szaleństwa parlamentarnego.Kaczyński zbudował siłę swojej politycznej koterii m.in. dzięki wykorzystywaniu ignorancji dużej części społeczeństwa. Ludzie pozwalają sobą manipulować, nie są zdolni do samodzielnego i krytycznego zastanawiania się nad dowolnymi, bardziej złożonymi problemami. Ustawa o IPN to jeden z wielu przykładów oszukańczego sterowania emocjami i opiniami co najmniej połowy społeczeństwa - powiedział.

mod/rzeczpospolita