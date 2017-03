Oto cała prawda o buntujących się generałach

reklama

Nowy numer tygodnika „Gazeta Polska” ujawnia, jacy generałowie stoją za chęcią wywołania buntu w polskiej armii. Jak informuje serwis niezalezna.pl – to generałowie, którzy kariery rozpoczynali w Ludowym Wojsku Polskim i do samego końca pozostawali w PZPR. Niektórzy byli oficerami komunistycznymi wojskowych służb specjalnych.

W „Raporcie z weryfikacji WSI” przeczytać można o działaniach dot. attaszatów, w tym o operacji „Z”. Ta ostatnia rozpoczęta została po tym, gdy pojawiły się sygnały świadczące o tym, że w Polsce założona została rezydentura obcego wywiadu. Zadaniem było ustalenie charakteru nieformalnych kontaktów urodzonego w Polsce obywatela RFN, najprawdopodobniej byłego współpracownika Stasi z dowództwem jednej z jednostek wojskowych z A.B.

„na imprezie zorganizowanej przez płk. M.G. i mjr. M.R. [chodzi o gen. Mirosława Różańskiego, który niedawno odszedł z wojska] na terenie tzw. willi generalskich A.B. wraz ze swoją żoną F.Z. podczas – jak zanotowano w aktach – »zwykłej libacji alkoholowej« paradowali w mundurach Bundeswehry w obecności całkowicie pijanych oficerów Wojska Polskiego”

- brzmią słowa raportu.

Różański w wojsku znajdował się od 1982 roku. Wtedy to zaczął naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Następnie wstąpił do PZPR, której członkiem pozostał do roku 1990 – informuje niezalezna.pl

Porucznik Janusz Bronowicz, obecnie generał w stanie spoczynku, którego historia jest podobna, tak pisał o Różańskim:

„W okresie opiniodawczym reprezentował wysoki poziom wiedzy ogólnej i fachowej, a także właściwą postawę ideowo-polityczną”

Podobnie rzecz się ma z Januszem Bojarskim, pracownikiem WSI w latach 1991-2006. Jak mówi wprost dr Lech Kowalski, specjalista ds. wojskowości:

„Mamy do czynienia z kastą generalską, która broni swoich przywilejów. To nie byłoby możliwe bez wsparcia Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka”

