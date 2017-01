Oto antytoksynowy oczyszczacz serca, nerek i stawów!

reklama

reklama

Głównym zadaniem wątroby jest oczyszczanie naszego organizmu z toksyn, jednak spożywanie duży ilości niezdrowych pokarmów może prowadzić do odkładania się toksyn w naszym sercu, nerkach , a nawet w stawach.

Kiedy dochodzi do takiego momentu i czujesz, że Twój organizm jest zatruty, warto oczyścić swoje ciało i poczuć się jak dziecko wykorzystując ten 3-składnikowy 3 minutowy koktajl.

Toksynowy oczyszczacz

Przeprowadź detoks swojego organizmu na wysokich obrotach korzystając z tego pysznego napoju. Wysoka zawartość błonnika pomaga także wątrobie pozbyć się nadmiaru odpadów.

Składniki:

3 duże łodygi selera

3 gałązki pietruszki

2 plastry ananasa

Przygotowanie:

Posiekać ananasa. Oczyść seler i pietruszkę, posiekaj na małe kawałki. Zmiksuje wszystkie składniki. Dodaj trochę wody kiedy widzisz, że koktajl jest zbyt gęsty. Pij szklankę tego koktajlu rano i wieczorem przez tydzień. Jeśli chcesz zastąpić śniadanie koktajlem, dodaj do niego garść migdałów i 2 łyżki owsa.

Ananas jest bogaty w potas co sprawia, że jest to dobry wybór dla osób z przewlekłą chorobą nerek. Jego intensywny smak i aromat przytłumi silnym smaku pietruszki. Jest często wykorzystywany do pomocy w chorobie zwyrodnieniowej stawów i obrzęku przewodu pokarmowego.

Seler jest przepełniony błonnikiem, który utrzymuje Twoje wnętrzności zdrowe i czyste. Zawiera również antyoksydanty, takie jak kwercetyna i kwas fenolowy, które zwalczają stan zapalny i stres oksydacyjny. Jest stosowany w leczeniu bólów stawów , obniżaniu ciśnienia krwi, walce z rakiem i uspokajaniu układu nerwowego.

Pietruszka to nie tylko ozdoba, lecz także potężne moczopędne narzędzie stosowane w leczeniu zakażeń dróg moczowych (ZUM), kamieni nerkowych oraz obrzęków .

24.01.2017, 14:45