'Oszuści hulali, państwo reagowało zbyt wolno'. Wstrząsające zeznania przed komisją ds. VAT

"Ewidentnym zaniedbaniem państwa było to, że oszuści hulali, byli niezbyt tępieni, co spowodowało potworny wzrost ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej"-powiedział doradca podatkowy, Jerzy Martini przed sejmową komisją śledczą ds. VAT.

Martini to były członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów. Dzisiejsze zeznania tego eksperta przed sejmową komisją śledczą ds. VAT były porażające.

"Co najmniej od 2009 r. było oczywiste, że proces wyłudzeń rośnie dramatycznie"-mówił dzisiejszy świadek. Jak zeznał Martini, szacunkowo wyłudzenia mogły stanowić nawet 40 proc. luki VAT.

"Nie miałem własnych wyliczeń, ale mieliśmy głębokie przekonanie, że ogromna część luki to wyłudzenia"-podkreślił.

Pytany o solidarną odpowiedzialność jako formę walki z oszustwami, świadek stwierdził, że w pierwotnej wersji to rozwiązanie było dobre, gdyż odstrasza podmioty przed wejściem we współpracę z oszustami. Było jednak obarczone poważnym mankamentem. Chodzi o rejestr podatników, do którego wpisali się również oszuści. Innymi słowy, "dobre rozwiązanie zostało całkowicie zneutralizowane".