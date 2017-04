Oszukali Wojsko Polskie na 13 mln? Jest proces

reklama

Przed sądem we Wrocławiu rozpoczął się proces domniemanych oszustów, którzy według prokuratury mieli oszukać Ministerstwo Obrony Narodowej na 13 milionów złotych. Chodzi o firmę, która produkowała lampy do wojskowych radarów. Okazuje się, że lampy były innej niż zapowiadana jakości - firma wykorzystała odpady, podzespoły z odzysku lub przeznaczone do utylizacji. Straty Wojska Polskiego to 13 milionów złotych.

Proceder kwitł w latach 2007 - 2013. Ministerstwo Obrony Narodowej kupowało teoretycznie nowe, nieużywane lampy, ale tak naprawdę dostawało produkt na bazie starych części. Według prokuratury nikt w MON o tym nie wiedział, firmę z Wrocławia oskarżono więc o oszustwo. Na ławie oskkarżonych zasiadła jednak takzę jedna osoba związana z wojskiem. Oskarżeni nie przyznają się do winy - obrona twierdzi, że do przestępstwa nie doszło.

Jeden z szefów firmy twierdzi, że nie robiono niczego złego, bo proceder wykorzystywania starych podzespołów jest normalny - nie ma żadnego wpływu na czas działania lampy. Dodatkowo według szefów firmy w MON wiedziano, z jakich części składają się lampy i nikt nie robił z tego powodu problemów.

12.04.2017, 10:40