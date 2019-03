OŚWIADCZENIE - powstrzymać LGBT przed deprawacją dzieci

Każdorazowa informacja na ten temat jest mi potrzebna do skutecznego egzekwowania mojego konstytucyjnego prawa do wychowania dzieci zgodnie z moimi przekonaniami, przez nieposyłanie dziecka do szkoły w danym czasie.

Informuję również, że prezentacja niektórych treści w szkole publicznej jest zakazana przez prawo obowiązujące. W szczególności zakazane są treści demoralizujące, wywołujące u dzieci zaburzenia równowagi psychicznej i poczucia bezpieczeństwa, prowadzące do inicjacji seksualnej dzieci, są sprzeczne z prawem karnym. Należą do nich wszelkie treści nieprzyzwoite (art.141kw) pornograficzne lub promujące pornografię (art.200 kk). Zachęcanie dzieci do rozmowy z dorosłymi o seksie, zachęcanie ich do inicjacji seksualnej, nakłanianie do wykonywania lub wykonywanie w ich obecności czynności seksualnych (np. na sztucznych organach płciowych), stanowi przygotowanie bądź sprawstwo przestępstw pedofilskich.(art. 200 kk – 200b kk). Również jako przygotowanie do czynów pedofilskich można oceniać rozmowy o seksie z jednoczesnym podważaniem autorytetu rodziców.