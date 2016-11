Ostrzeżenie od Jezusa dane mistyczce Alicji Lenczewskiej w Wielkanoc 3.04.1994

reklama

Pouczenia - zostały nam dane przez moc Ducha Świętego ,za pośrednictwem Alicji , abyśmy zrozumieli, że Bóg chce mówić do każdego z nas, by móc kierować nami, Pragnie ustrzec nas od zła oraz wyprowadzać na drogę zbawienia . Przez te pouczenia Jezus chce pokazać ,że jest przy każdym z nas i w każdej chwili naszego życia . Że trzeba pragnąć usłyszeć tylko Jego głos , słuchać i wykonywać to co nam wskazuję - pragnąć żyć według pouczeń jakie nam Daje.



12.11.2016, 20:45