Ostry atak Mazurka w Holecką. ''Jesteś dziennikarką?''. Szef TAI reaguje

15.7.19 13:02

Nie przeszkadza.

Próbowałem wejść w polemikę z ultra fanem PiSu (swoją drogą członek rodziny) - nie da się, hasła wgrane na jedną tasiemkę i zapętlone. Jakakolwiek próba pokazania (bo na pewno nie wyjaśnienia) obecnej, rzeczywistej sytuacji sprowadza się w tym przypadku do hasełek "Tusk sprzedał stocznie, Pis dał pińcet+ wiec patrz jak jest super, Duda musi wygrać ponownie wybory bo tak dobrego prezydenta to na całym świecie nie ma!".

Sytuacja na rynku pracy się pogarsza? - co go to obchodzi, przecież ma emeryturę.

Polityka zagraniczna leży i kwiczy? - to wszystko wina Tuska bo stocznie sprzedał!

Porozmawiajmy o mniejszościach i godności drugiego człowieka? - a co go ten gej Biedroń obchodzi! do pierdla z nim!

Klimat i ochrona środowiska? - Polska stała, stoi i ma stać węglem! tak było za dziada, pradziada i tak trzeba wnuki wychowywać!

Szkoda słów ...