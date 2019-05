Ostro! Patryk Jaki: Chwilę odpocznę i wezmę się za takie rzeczy jak 'Sokzburaka'

Wiceminister sprawiedliwości, a wkrótce europoseł PiS - Patryk Jaki w rozmowie z Magdaleną Ogórek przyznał, że wkrótce prokuratura zamierza walczyć z łamaniem prawa w internecie.



"III RP wciąż ma przewagę w świecie medialny. Do tego instytucjonalne przewagi w mediach społecznościowych, nieuczciwe przewagi. To nielegalne finansowanie kampanii wyborczej, prokuratura się za to weźmie. Obiecałem się, że weźmiemy się za takie rzeczy jak "Sok z Buraka"