OSTRO o praktykach Axel Springer! 'To ingerencja w państwo'

reklama

Fot. pixabay.com reklama

Instrukcje Axel Springer kierowane do polskich dziennikarzy wywołały poruszenie wśród wielu komentatorów. Taką praktykę koncernu medialnego skrytykował poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko.

"Media są czwartą władzą, która ma pilnować pozostałych trzech, a tu się okazuje, że redaktor dostaje co tydzień przekaz z zagranicy, jak ma pisać i co ma pisać. Jest to niedopuszczalne i trzeba to jak najszybciej zmienić" – powiedział w „Gościu poranka” w TVP INFO Jarosław Sachajko, poseł Kukiz’15, komentując informacje „Wiadomości” TVP o instrukcji szefa Ringier Axel Springer dla polskich dziennikarzy.

"Jestem w szoku, okazuje się, że to jest cotygodniowy list do swoich pracowników (…), jest to łamanie kręgosłupów redaktorów, ingerencja w państwo" – stwierdził polityk.

Sachajko podkreślił, że w Niemczech i we Francji jest „najwyżej 5 proc. mediów zagranicznych, u nas (w Polsce – przyp. red.) jest to 70 proc.”.

"Co gorzej, media te są w jednych rękach. Człowiek bierze jedną, drugą, trzecią gazetę, siada do internetu i widzi ten sam przekaz, wierzy w to, że tak prawdopodobnie jest, skoro wszyscy o tym piszą. A tu się okazuje, że ta informacja wychodzi z jednego źródła" – dodał Kukiz’15.

emde.tvp.info

17.03.2017, 9:25