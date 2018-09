OSTRE starcie o Warszawę!!! Znamy wstępny termin debaty

Znany jest wstępny termin debaty kandydatów na prezydenta Warszawy. Głównym gospodarzem miałaby być TVP. Po spotkaniu z przedstawicielami nadawców informacje przekazał Piotr Ikonowicz, jeden z kandydatów.

Rozmowy między nadawcami dotyczą jednej debaty wszystkich kandydatów. Ikonowicz na spotkaniu z przedstawicielami Telewizji Publicznej, a także TVN i Polsatu reprezentował sztaby wszystkich kandydatów. Lewicowy działacz poinformował, że zapadły już "wstępne ustalenia". Debata planowana jest na 12 października, czyli... na "chwilę" przed wyborami.

"Rozmowy między stacjami zeszły już na sprawy techniczne, co jest obiecujące. Wstępny termin, do którego właściwie wszyscy się przychylają to jest 12 października; głównym gospodarzem będzie TVP, a pozostali dwaj „emitenci” będą brali udział w realizacji"- powiedział Ikonowicz w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Rozmowy dotyczą jednej debaty przygotowywanej z myślą o wszystkich zgłoszonych kandydatach. Według wstępnych ustaleń, każdy z nich miałby pięć minut na swoje wystąpienie.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na wtorek. Wybory samorządowe mają odbyć się 21 października, natomiast ewentualna druga tura- na 4 listopada.

O prezydenturę Warszawy będą ubiegać się: Patryk Jaki (Zjednoczona Prawica), Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska), Jan Śpiewak (Wygra Warszawa), Jakub Stefaniak (PSL), Jacek Wojciechowicz (b. wiceprezydent Warszawy), Andrzej Rozenek (SLD), Justyna Glusman (Koalicja Ruchów Miejskich), Sławomir Antonik (Bezpartyjni), Piotr Ikonowicz (Ruch Sprawiedliwości Społecznej), Janusz Korwin-Mikke (Wolność).

yenn/PAP, Fronda.pl