Ostatni żyjący Cichociemny uhonorowany

W roku 2016, zgodnie z uchwałą Sejmu, obchodzimy „rok Cichociemnych”. Ostatni żyjący członek tej jednostki, Aleksander Tarnawski, PS. „Upłaz” oraz „Wierch”, został odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego .

Tarnawski kończył Gimnazjum w Chorzowie. Po wybuchu wojny, w 1939 roku, przedostał się ostatecznie do Wielkiej Brytanii, przez Węgry oraz Francję. Przeszkolono go tam do oddziału Cichociemnych. Został zrzucony nad krajem, gdzie znalazł się w okręgu AK „Nowogród.

Za Polskę walczył z hasłem „Wywalcz Polsce wolność lub zgiń!” na ustach.

Po wojnie „Upłaz” mieszkał w Gliwicach, gdzie pracował m.in. na Politechnice Śląskiej.

dam/TVP.Info/Fronda.pl

17.10.2016, 16:25