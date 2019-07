Ostatni dzień konwencji PiS w Katowicach

nikt 7.7.19 12:20

Poruszali tematy a nie poruszyli naprawczych . Znów chcą budować na niesolidnych fundamentach .

A ja do obydwu Panów mam pytanie ..........co zamierzają zrobić z ekologiczną bombą zegarową w Szczejkowicach obok Żor niedaleko Katowic ( skoro już tam wybrali się by agitować ) . Jeszcze raz napiszę . Leży tam cały ładunek statku toksycznych odpadów , który przypłynął z Australii przysypany obecnie ziemią . Co zamierza z tym zrobić i w jaki sposób ukarać winnych ?

Czy Śląsk ma służyć jedynie jako " mięso " wyborcze przed wyborami a w pozostałym okresie jako odrzucona zatruta padlina ?