Ostaszewska pobita? Nie, to tylko akcja 'Wp****ol Plus' przeciwko... wycofanej ustawie

Co z tego, że premier Mateusz Morawiecki wycofał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Co z tego, że odpowiedzialna za jego przygotowanie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oddała się do dyspozycji szefowej resortu, Elżbiecie Rafalskiej? Maja Ostaszewska rzuciła się bronić polskich kobiet!