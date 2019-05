Oskarżyciel kard. Gulbinowicza był jednak uczniem seminarium

Wczoraj "Gazeta Wyborcza" opublikowała wywiad z Przemysławem Kowalczykiem, wrocławskim informatykiem i poetą, który oskarżył kard. Henryka Gulbinowicza o molestowanie. Kowalczyk w 1989 roku wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego franciszkanów w Legnicy. Twierdzi, że jego kierownik, o. Józef Szańca, wysłał go pewnego dnia do kurii wrocławskiej "po paczkę". Paczki jednak Kowalczykowi nie wydano, za to zachęcono go, by przenocował w budynkach kurialnych. Wówczas miał do jego pokoju wejść kard. Gulbinowicz i dopuścić się molestowania.