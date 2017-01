Oskarżony w procesie Ewy Tylman: 'Policjanci zmusili mnie do przyznania się do winy'

reklama

Fot. Wikipedia reklama

Po ponad roku od zaginięcia Ewy Tylman przed poznańskim sądem okręgowym rozpoczął się proces poszlakowy w sprawie zabójstwa 26-letniej kobiety. Na ławie oskarżonych zasiadł jej kolega z pracy - Adam Z. Mężczyzna od grudnia 2015 roku przebywa w areszcie.

Podczas tej rozprawy prokurator odczytała akt oskarżenia. Adam Z. nie przyznał się do winy. Następnie odczytywano różne wyjaśnia, które oskarżony składał w postępowaniu przygotowawczym. Adam Z. zgodził się odpowiadać na pytania zadawane przez swoich obrońców, ale odmówił składania kolejnych wyjaśnień podczas tej rozprawy.

Mężczyzna oświadczył, że policjanci zmusili go do przyznania się do zabójstwa. Według niego, mieli go obrażać, zastraszać i stosować wobec niego przemoc fizyczną. "Ci policjanci mówili mi, że ja ciągle kłamię i jak nie powiem ich wersji wydarzeń, to będę miał dożywocie" - brzmiały odczytane wyjaśnienia Adama Z.

Pełnomocnicy rodziny Ewy Tylman twierdzą, że Adam Z. jest mało wiarygodny i zasłania się niepamięcią.

Ojciec Ewy Tylman przyznał natomiast, że nie wie, czy to Adam Z. zabił jego córkę, ale - jak powiedział - widać, że "kręci". Mężczyźnie grozi od 8-u lat więzienia do dożywocia. W sprawie nie ma bezpośrednich dowodów winy oskarżonego, są tylko poszlaki. By Adam Z. został skazany, muszą się ułożyć w logiczny ciąg.

Ewa Tylman zaginęła w listopadzie 2015 roku. Wracała z Adamem Z. z firmowej imprezy. Oboje byli pijani. W okolicach Warty ślad po kobiecie zaginął. Przez wiele miesięcy szukano jej ciała w rzece, znaleziono je ponad pół roku po zaginięciu 26-latki.

dam/IAR

3.01.2017, 15:45