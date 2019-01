Orzechy włoskie przywracają młodość!!!

Za mało dowodów? Oto one:

Więcej zdrowotnych właściwości orzechów włoskich

Orzechy włoskie są znane w Europie od dawna – pochodzące z Azji były rozpropagowane przez Rzymian na teren różnych krajów starego kontynentu.

Serce i układ krwionośny

Spożycie orzechów włoskich niesie ze sobą cały szereg korzyści zdrowotnych, które wiążą się z występowaniem dużej ilości antyoksydantów – są więc orzechy włoskie przydatne jako składnik diety dla zdrowego serca i układu krwionośnego. To zasługa nie tylko antyoksydantów. Chociaż same badania spożycia orzechów wskazują na to, że ich spożycie obniża ryzyko śmierci z uwagi na choroby układu krwionośnego jak i śmierci w ogóle.

Orzechy włoskie zawierają substancję o nazwie l-arginina, przydatną dla zachowania zdrowia układu krwionośnego. Czasami znaleźć ją można jako składnik suplementów.

Cholesterol

Inny istotny składnik to kwas alfa-linolenowy (ALA), którego duża zawartość w diecie jest wyznacznikiem wyraźnie mniejszego ryzyka nagłej śmierci z powodu chorób układu krążenia. Orzechy włoskie wyraźnie podnoszą poziom ALA we krwi, regulując również poziom cholesterolu we krwi. Przeprowadzone badania wskazywały, że spożycie codzienne orzechów włoskich obniżało ten poziom.

Orzechy włoskie a odchudzanie

Ilość kalorii jaką dostarczają orzechy, w tym orzechy włoskie mogą odstraszyć niektóre osoby, które chciałyby się odchudzać a nie mają wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania. Prawda udowodniona naukowo jest taka, że orzechy włoskie pomagają w utrzymaniu zdrowego poziomu masy ciała, jak również są niezwykle sycące. Choć są również wysoce kaloryczne (654 kcal na 100 gram głównie w postaci zdrowych form tłuszczy), sprawia, że jedzone z umiarem wpływają korzystnie na tę sferę zdrowia. Dzieje się tak również dlatego, że posiadają one dużą ilość wysokiego jakościowo białka oraz niski indeks glikemiczny, co sprawia, że po ich zjedzeniu będziemy dłużej pod ich działaniem. Gdy dodamy do tego dużą zawartość błonnika – mamy jedzenie dobre dla linii.

Cukrzyca

W przypadku cukrzycy typu 2 również stwierdzono korzystne właściwości orzechów. Przeprowadzone badania wskazywały na ograniczenie ryzyka o 15-21%.

Afrodyzjak?

Orzechy włoskie posiadają właściwości wspierające męskie zdolności rozrodcze. Spożycie regularne orzechów włoskich przyczynia się do polepszenia jakości nasienia.

Właściwości antynowotworowe

Wspomniana niezwykle wysoka jak na orzechy zawartość antyoksydantów przekłada się na działanie antynowotworowe orzechów włoskich (zwalczanie wolnych rodników, obniżenie ryzyka licznych poważnych chorób). Same orzechy były poddawane testom na przeciwdziałanie rakowi i stwierdzono przydatność takiej diety we wzroście wybranych nowotworów i ryzyku zachorowania. Sprawdź” inne produkty żywnościowe z dużą zawartością antyoksydantów.

Dla dłuższej młodości

Zwalczanie wolnych rodników oznacza kolejną korzyść – nasz organizm wolniej się starzeje, dłużej pozostajemy w dobrej formie. Zawarte w orzechach włoskich polifenole są potężną bronią w walce o zdrowie w późnym wieku.

Układ nerwowy i mózg

Orzechy włoskie posiadają dobroczynne właściwości przydatne zarówno dla działania mózgu u osób starszych jak i młodych. W przypadku osób starszych działanie polega na opóźnianiu procesów starzenia i wybranych chorób układu nerwowego – szczególnie zaś zachowanie funkcji poznawczych na wysokim poziomie. U osób młodych oznacza to również wsparcie dla procesów myślowych oraz poprawę pamięci. Zawartość kwasów omega-3 zaś sugeruje również obniżenie ryzyka depresji.

Za te właściwości odpowiedzialne są wspomniane antyoksydanty, kwasy omega-3, witamina E i foliany.

Kamienie nerkowe

Chociaż jak widać na powyższych przykładach prozdrowotne właściwości orzechów włoskich są wszechstronne, szczególną ostrożność powinny zachować osoby mogące mieć problemy z kamieniami nerkowymi. Dzieje się tak z uwagi na zawartość w tych orzechach szczawianów znanych z przyczyniania się do tworzenia kamieni.

Wartości odżywcze orzechów włoskich