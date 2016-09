Orzech włoski-zjedz 7 dziennie, a powstrzymasz starzenie

reklama

reklama

Lecznicze właściwości tzw. orzecha włoskiego są znane także w Polsce od setek lat, jeśli nie dłużej, jego rzeczywiście lecznicze właściwości wykorzystywane były w medycynie ludowej i są wykorzystywane do dzisiaj i to skutecznie. Jednak skuteczność orzecha włoskiego nie polega na wysokiej zawartości łuszczów czy białek, lecz specyficznych trucizn, które drzewo orzecha wykorzystuje przeciwko pasożytom z gatunków różnych owadów, ale także przeciwko pasożytniczym grzybom, bakteriom a nawet wirusom. Dlatego też drewno orzecha stosowane jest do wyrobu cennych mebli, ponieważ nie są te wyroby podatne na szkodniki drewna. Te same trucizny, w odpowiednich ilościach, są silnymi lekami pomagającymi, skutecznie, ludziom w zwalczaniu różnych chorób - najczęściej własnie pasożytniczych, ale także w złej przemianie materii, chorobach trądzikowych (o których krążą różne legendy, a w rzeczywiśtości są powodowane przez specyficzne szczepy bakterii żyjące na skórze ludzi, na które jedni ludzi są bardziej odporni, a inni mniej), oraz w różnych chorobach bakteryjnych, których nadmiar w organiźmie człowieka powoduje wiele trudnych do wyleczenia schorzeń, jak np zapalenie nerek, bakteryjne choroby trzustki itp.Ostatnio stało się bardzo modne, a braku rzecywistych osiągnięć naukowych przez jakiegoś osobnika z odpowiednim dyplomem, szokowaniem opinii publicznej ''rewelacyjymi odkryciami'' dokonywanymi przez takich wykształconych ''specjalistów'' najczęściej w dziedzinach tak chwytliwych jak modne dbanie o zdrowie i urodę. Na szczęście w takich przypadkach jak opisany w sprawie orzechów włoskich nie ma zbyt wiele złego, ale i tak trzeba być ostrożnym i powinno być to w artykule opisane, że skoro orzechy włoskie są tak dobrymi lekarstwami, ponieważ posiadają leczniczą truciznę, należy ostrzec czytelników, że jest wiele ludzi, dla których orzech włoskie mogą być bardzo szkodliwe jeżeli są na ich skład uczulone, źle tolerują ich składniki, lub jeżeli przesadzą z ich jedzeniem.

Orzechy są najlepszym źródłem witaminy E, która działa jak ochraniacz nerwów i poprawiający odporność przeciwutleniacz. Zwyczajne orzechy i nasiona zawierają również najwięcej tłuszczów ze wszystkich nieprzetworzonych produktów i to w formie niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu kwasów tłuszczowych.

Tłuszcze i rozpuszczalna w tłuszczach witamina E odgrywają decydującą rolę w funkcjonowaniu wątroby. Wpływają tym samym na związane z wątrobą emocje – złość, depresję i irytację. Garść orzechów dziennie pomaga łagodniej przeżyć napięcia dnia codziennego. Warto pamiętać, że orzechy są nasionami, a nasiona mają w sobie iskrę dającą życie, niosą w sobie potencjał dorodnej, dojrzałej rośliny.

Większość orzechów i nasion oleistych tonizuje organizm i wzmacnia jego siłę. Oprócz tłuszczów orzechy zawierają również dużo białka - są szczególnie potrzebne osobom o słabej, niestabilnej konstrukcji psychofizycznej. Systematyczne jedzenie niewielkich porcji orzechów pomaga w odbudowaniu energii życiowej.

Osoby z nadmiarem gorąca o mocnym głosie, rumianej cerze i szybkim pulsie, powinny stosować orzechy szczególnie ostrożnie. Najbardziej neutralne w pobudzaniu energii życiowej, a tym samym najbezpieczniejsze dla tego typu psychofizycznego są: nasiona dyni, siemię lniane i niesolone pistacje.

CZYTAJ WIĘCEJ NA: KUCHNIA-KUCHNIA.PL

1.10.2016, 11:00