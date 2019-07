O.Rydzyk: Bezbożna ideologia idzie w świat. Marksizm ma nowe oblicze

- Trzeba zrobić wszystko, żeby Polacy dowiedzieli się o Radiu Maryja. Aby zachęcić ich do słuchania naszej rozgłośni i oglądania Telewizji Trwam, bo to są media ewangelizacyjne – mówił do uczestników XXI Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Amerykańskiej Częstochowy w Doylestown założyciel Radia Maryja o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

– Widzimy, co idzie na świat. Ta bezbożna ideologia przeciwko Panu Bogu. Ten marksizm, który ma inne oblicze. On idzie bardzo mocno, również w Ameryce. To idzie często w takich aksamitnych opakowaniach, ale przemienia mentalność i umysły ludzkie, serce człowieka. Wtedy człowiek odchodzi od Boga, nawet nie wie kiedy. To chrześcijaństwo jest wówczas nijakie. Widzimy ten kryzys, który jest w świecie i on dotyka ludzi wierzących: Kościół, nasze rodziny. Dlatego tak ważne jest nasze zaangażowanie w ewangelizacje – zwrócił uwagę duchowny.

Jak podkreślił założyciel Radia Maryja, dzięki takiej postawie kiedyś nam – chrześcijanom – Chrystus to wynagrodzi. Wychowywać dzieci, młodzież, ale też innych pozyskiwać – dodał.

– Robić wszystko, żeby Polacy dowiedzieli się o Radiu Maryja. Aby zachęcić ich do słuchania naszej rozgłośni i oglądania Telewizji Trwam, bo to są media ewangelizacyjne. To jest właśnie ważne, jak pozyskać tych ludzi. Nie zniechęcić się hejtem, który jest. Nie przypuszczałem nawet, myśląc o Radiu Maryja, że tak będzie. Proszę zauważyć, że kiedy Radio Maryja jeszcze nie zaczęło nadawania w Toruniu, myśleli, że padniemy na samym początku, że to nie wyjdzie – mówił o. Tadeusz Rydzyk CSsR.

– Jeszcze nie udało się nadawać, a już pisali przeciwko nam w gazetach. Kłamstwa pisali, aby odebrać dobre imię, żeby ludzi zniechęcić. To cały czas się dzieję. To się tylko poszerzyło. To poszło w Internet, nawet w sztuki teatralne – przeciwko Radiu Maryja. Tak, żeby ludzie nie słuchali naszej rozgłośni, nie oglądali Telewizji Trwam. Boją się tego medium. […] Niech Polacy się jednoczą w prawdzie i miłości. Do Pana Boga, ojczyzny, człowieka. To jest bardzo dobra metoda ewangelizacyjna – zaznaczył Dyrektor Radia Maryja.

bz/radiomaryja.pl