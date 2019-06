Orlen zażąda od Rosji odszkodowania za zanieczyszczoną ropę

Obie rafinerie są zasilane rosyjską ropą przez rurociąg Przyjaźń. Przypomnijmy, że w kwietniu doszło do wstrzymania dostawy ropy rurociągiem Przyjaźń do rafinerii w Niemczech, Polsce, Czechach, Słowacji, na Węgrzech, Ukrainie i Białorusi ze względu na nadmierny poziom chlorków w surowcu. Rafinerie Schwedt i Leuna musiały częściowo zastąpić brakujące wolumeny dostawami z portów w Gdańsku i Rostoku.

Tymczasem prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podał, że polski koncern naftowy wystąpił do rosyjskich dostawców z roszczeniami z tytułu niewywiązania się z umów, a wystąpi z tytułu wynikłych strat.

-Część tej ropy została przerobiona, ale musieliśmy ją mieszać, korzystać z magazynów strategicznych. Ponosiliśmy więc pewne koszty, także związane z funkcjonowaniem rafinerii. To jest szacowane i gdy się skończy, wystąpimy do dostawców z roszczeniami, ponieważ uznali prawa do naszych roszczeń” – wyjaśnił Obajtek. Będziemy składać w tym zakresie roszczenia po skończeniu wszystkich szacunków – powiedział Obajtek.