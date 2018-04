Ordo Iuris:Szkoła chce odebrania rodzicom dziecka z zespołem ADHD!

Szkoła chce odebrania dziecka z zespołem ADHD rodzicom - prawnicy Ordo Iuris stanęli w ich obronie - informacja prasowa

W siedleckiej szkole, której patronem jest święty Jan Paweł II, zwrócono dziecku uwagę by nie modliło się przed posiłkiem, kadra nauczycielska zignorowała zalecenia medyczne ws. specjalnego traktowania chłopca z zespołem ADHD, które przekazali rodzice a teraz placówka chce ograniczyć ich prawa rodzicielskie nad dziećmi. Ordo Iuris broni rodziców chłopca.

30 kwietnia 2018 r przed sądem rejonowym w Siedlcach odbyła się pierwsza rozprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzicom trójki dzieci (w tym jednego z zespołem ADHD). Postępowanie zostało wszczęte z urzędu, na wniosek szkoły, sugerującej występowanie przemocy w rodzinie. Złożone przez rodziców dowody wykazują jednak na ignorowanie zaleceń lekarskich względem dziecka po stronie szkoły, odmowę podjęcia jakichkolwiek rozmów oraz groźbę pozbawienia władzy rodzicielskiej w przypadku dochodzenia swoich praw.

Prawnicy Centrum Interwencji Ordo Iuris podjęli się obrony rodziny, której zarzuca się stosowanie przemocy wobec 8-letniego syna. Postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej wszczęto z urzędu, po piśmie ze strony szkoły, w którym pracownicy informują o niepokojącym zachowaniu ucznia względem nauczycieli i rówieśników.

Rodzice dziecka posiadają wszelkie wymagane orzeczenia, potwierdzające występowanie u syna zespołu ADHD. Diagnozy te zawierają także szereg zaleceń wobec szkoły, które powinny być uwzględnione przez pracowników placówki w odniesieniu do ucznia, a które były przez nich notorycznie ignorowane. Rodzice, walcząc o prawa chorego syna, wielokrotnie próbowali podjąć dialog z przedstawicielami szkoły oraz wyegzekwować stosowanie zaleceń zawartych w orzeczeniu. W odpowiedzi usłyszeli od dyrekcji placówki, że być może posiadają swoje prawa - ale to szkoła ma prawo pozbawić ich władzy rodzicielskiej.

W lutym 2018 roku po konsultacji z prawnikami, rodzice wystosowali do szkoły pismo z prośbą o kontakt oraz o odpowiedź na pytania dotyczące opieki, którą otoczony jest ich syn w omawianej placówce. Rodzice dopytywali czy wdrażane są skierowane przez nich zalecenia, o co niejednokrotnie apelowali. W odpowiedzi - szkoła złożyła pismo do sądu o wgląd w sytuację rodzinną, zarzucając stosowanie przemocy wobec małoletniego dziecka przez rodziców.

Na pierwszej rozprawie złożono szereg dokumentacji potwierdzających, że rodzice wykonują władzę rodzicielską zgodnie z dobrem dziecka, zapewniają mu także stosowną opiekę psychologiczno-pedagogiczną.

- Wnosimy o zachowanie pełnej władzy rodzicielskiej, wobec wszystkich dzieci – Komentuje mec. Maciej Kryczka z Ordo Iuris. – Uważamy, że zachowanie szkoły jest swoistą zemstą na rodzicach za dochodzenie swoich praw, rozważamy wniesienie skargi do Kuratorium Oświaty na dyrekcję szkoły, z uwagi na ignorowanie obowiązków szkoły wobec rodziców i dziecka.

Dziecko nie ma i nie miało nigdy problemów w nauce, jest także wychowywane zgodnie z wartościami katolickimi. Jak się okazuje i to nie podobało się opiekunom szkolnym – chłopczykowi zwrócono uwagę, aby się nie żegnał przed posiłkiem, jako że zachowanie to może rzekomo narazić je na wyśmiewanie ze strony innych dzieci. Patronem szkoły jest święty Jan Paweł II.

Rodziców dziecka w postępowaniu dotyczącym ograniczenia władzy rodzicielskiej reprezentują mec. Jerzy Kwaśniewski oraz mec. Maciej Kryczka.

Michał Bruszewski/Informacja prasowa, Ordo Iuris