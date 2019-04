Ordo Iuris walczy z LGBT w samorządach i szkołach!

Polak Ateista Dumny Gej 2.4.19 11:37

Razem z ordo luris kłamiecie w żywe oczy, ale to nic nie da. Karta LGBT+ nie zakłada seksualizacji dzieci, lecz ich ochronę przed pedofilami. Zajęcia w szkole nie mogą dotyczyć najmłodszych, bo nie zakłada tego ustawa oświatowa. W zajęciach uczestniczyć mogą dopiero uczniowie 4 klasy szkoły podstawowej wyłącznie za zgodą rodziców - a więc uczestniczą tylko dzieci tych rodziców, którzy na to się godzą, inne, a więc dzieci redaktorów frondy i panów z ordo luris nie uczestniczą.

Wam chodzi o coś zupełnie innego - chcecie odebrać rodzicom autonomiczne prawo do decydowania jak mają wychowywać swoje dzieci. Wbrew rodzicom chcecie odebrać im prawo, aby ich dzieci uczestniczyły na zajęciach edukacji seksualnej opartej na faktach naukowych. Jesteście temu przeciwni, ponieważ wasza pomylona ideologia opiera się na bajaniach zaprzeczających nauce. Stąd ten skowyt, wszystkie wasze apele i jątrzenie.