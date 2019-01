Ordo Iuris: W szkołach narusza się prawa rodziców i wprowadza ideologiczne treści

W szkołach narusza się prawa rodziców i wprowadza ideologiczne treści – briefing prasowy Ordo Iuris (informacja prasowa)

W ostatnich miesiącach wiele komentarzy wywołały inicjatywy podejmowane w polskich szkołach takie jak „Tęczowy Piątek” czy zajęcia na temat tzw. mowy nienawiści. W debacie publicznej pojawiają się liczne głosy stwierdzające, że poprzez te akcje do programów wychowawczych wprowadzane są treści ideologiczne, w tym promujące postulaty polityczne grup LGBT, ideologię gender czy doktrynę multikulturalizmu. Dzieje się to często wbrew normom prawnym, bez wiedzy i zgody rodziców uczniów. Instytut Ordo Iuris przygotował materiały na ten temat, które zostały zaprezentowane podczas briefingu prasowego pt. „Indoktrynacja środowisk LGBT w polskich szkołach”.

Eksperci Ordo Iuris zwrócili uwagę na prawny obowiązek funkcjonowania w szkołach rad rodziców. Zgodnie z normami ustawy Prawo oświatowe, powinny one akceptować zarówno program wychowawczo-profilaktyczny, jak i wszystkie zajęcia dodatkowe. Interwencje Ordo Iuris wykazały, że w wielu szkołach zabrakło tego podczas „Tęczowego Piątku”. W ramach tego wydarzenia w szkołach propagowane były hasła grup LGBT, w tym postulat poparcia w wyborach kandydatów realizujących roszczenia tych środowisk. Prelegenci odnieśli się także do tematu zajęć mających przeciwdziałać tzw. mowie nienawiści. Zwrócili uwagę, że chociaż nie sposób nie zgodzić się z hasłem przeciwdziałania nienawiści, wykorzystując nieprecyzyjne i trudne do zdefiniowania pojęcie „mowy nienawiści”, którego nie zna polski język prawny, wprowadza się do programów wychowawczych zideologizowane treści budzące uzasadnione wątpliwości wielu rodziców.

Szczególne kontrowersje wywołać może treść podręczników rekomendowanych do zajęć na temat tzw. mowy nienawiści, których prowadzenia domaga się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To podręczniki „Zakładki” i „Kompasik” oraz raport „Mowa nienawiści, mowa pogardy” autorstwa Fundacji Batorego. Można w nich znaleźć wiele fragmentów, które nie współgrają z deklarowanym celem i budzą oczywiste wątpliwości. Zakładają one m.in. zainscenizowanie w szkole debaty na temat dofinansowania ze środków publicznych budowy meczetu. W pozytywnym świetle są tam przedstawieni wyłącznie ci, którzy je popierają, mimo że polskie prawo nie przewiduje możliwości finansowania budowy obiektów kultu religijnego z publicznych środków. Podręczniki krytykują także „seksizm życzliwy”, który miałby polegać na przekonaniu, że kobiety powinny być doceniane oraz otaczane opieką mężczyzn. Do tzw. mowy nienawiści zaliczono też uznawanie „politycznych żądań” ruchu LGBT za nieuzasadnione, nawet, jeżeli podnosi się w tym zakresie racjonalne argumenty. Wypowiedzi te są określane jako „nowoczesna homofobia”. Wbrew standardom polskiego prawa rodzinnego i przyjętemu w nim pojęciu rodziny materiały uczą o „różnych formach rodzin”, w tym „rodzinach z rodzicami tej samej płci”. Autorzy publikacji za szkodliwy „stereotyp”, który należy zwalczać, uznali także m.in. stwierdzenie, że „chłopcy nie noszą spódnic”.

„Mamy do czynienia z problemem politycznej i ideologicznej instrumentalizacji haseł zwalczania dyskryminacji i nienawiści, który występuje na coraz szerszą skalę. Pamiętajmy, że rodzice mają pierwszeństwo w wychowaniu dzieci i zgodnie z prawem powinni mieć wpływ na to, jakie treści są przekazywane uczniom. Wzywamy Pana Prezydenta Rafała Trzaskowskiego do wycofania wadliwych rekomendacji, które trafiły do szkół, i do włączenia się w autentyczną, wolną od uprzedzeń, debatę nad przeciwdziałaniem nienawiści i agresji w życiu publicznym”- powiedział dr Tymoteusz Zych z Zarządu Ordo Iuris.