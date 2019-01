Ordo Iuris: Trzaskowski rozpoczął lewacką indoktrynację

Skorpion 17.1.19 10:02

Lewica nigdy nic nie zrobiła dla ludzi. Na całym świecie jak dobrała się do władzy to powodowała nieszczęścia i chaos. Ma we krwi walkę klasową i wykorzystywanie słabszych dla swoich partykularnych celów. Mogą się nazwać jak chcą ale cel jest ten sam. Zdobyć władzę. Ten pseudo prezydent Warszawy jest tego przykładem. Jego poprzedniczka pozostawiła po sobie morze nieszczęść . Tysiące ludzi na bruku. A ten pseudo prezydent niszczy sumienia i solidarność ludzką. Prawdziwą solidarność ludzką a nie udawaną i promowaną przez kłamców i reżyserów życia. Polska i Polacy przerabiali już indoktrynację lewicową przez kilkadziesiąt lat. Teraz doszła do tego indoktrynacja niemiecka. To połączenie dwóch niezwykle niebezpiecznych źródeł nienawiści wobec nas Polaków. I jest wdrażane przez ludzi uważających się za Polaków.