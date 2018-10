Ordo Iuris: Niebezpieczny program nauczania w Słupsku

Niebezpieczny program nauczania w Słupsku. Rada Miasta przekroczyła kompetencje - informacja prasowa

Władze samorządowe Słupska, uzurpując sobie prawo do wpływania na program edukacji szkolnej próbują narzucić placówkom oświatowym wprowadzenie permisywnej edukacji seksualnej. Jest to pozbawione podstawy prawnej działanie i stanowi przekroczenie kompetencji Rady Miasta.

Rada Miejska w Słupsku w jednej z uchwał przyjęła ,,Program wsparcia edukacji zdrowotnej młodzieży na lata 2018-2020”. Akt ten, pod pozorem troski o zdrowie uczniów, może wprowadzać zideologizowane, niebezpieczne dla nich treści. Ponadto, Program rodzi liczne wątpliwości prawne, które w swojej analizie przedstawił Instytut Ordo Iuris.

Najważniejsza z nich dotyczy faktycznego braku kompetencji Rady Miejskiej w Słupsku do regulowania materii zawartej w uchwale. Żadne z podanych w uchwale przepisów nie mogą stanowić podstawy do przyjęcia wspomnianego Programu. Rada Miejska w Słupsku weszła tym samym w kompetencje Ministra Edukacji Narodowej. Zakres tematyczny zajęć prowadzonych w ramach Programu jest bowiem w praktyce tożsamy z przedmiotem wychowanie do życia w rodzinie. Analiza jego treści może jednak budzić poważne zastrzeżenia. Tym bardziej, że kierowany do realizatorów Programu (organizacji pozarządowych), nieprecyzyjny wymóg „posiadania udokumentowanego doświadczenia w pracy szkolnej w zakresie edukacji seksualnej” pozostawia szeroki margines na uznaniowe kwalifikowanie organizacji mających, jak stanowi załącznik do uchwały, „zwiększać świadomość” uczniów w obszarze seksualności.

W uchwale brakuje także postanowień o dobrowolności wprowadzenia Programu. Wynika z tego możliwość wywierania presji na szkoły by go realizowały. Uchwała nie wspomina także nic o tym, aby to rodzice mogli ostatecznie rozstrzygać o obecności wspomnianych organizacji na terenie szkoły i o udziale dziecka w prowadzonych przez nie zajęciach.

„Wobec zdarzających się przypadków nieinformowania rodziców o obecności w szkole organizacji propagujących obyczaje grup LGBT, utożsamiających się z ideologią gender i promujących wulgarną edukację seksualną, coraz większą odpowiedzialnością i uwagą w tym zakresie wykazywać się muszą sami rodzice. Ich naturalnym sojusznikiem w realizacji konstytucyjnego prawa do zapewnienia dziecku wychowania zgodnego z ich przekonaniami powinny być władze samorządowe. Tymczasem Rada Miejska w Słupsku zdaje się to prawo marginalizować” – skomentował mec. Rafał Dorosiński z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

W tym kontekście warto przypomnieć, że w ramach akcji „Chrońmy Dzieci!” Instytut Ordo Iuris wspiera rodziców, których prawa nie są respektowane lub są kwestionowane. Każdy, kogo dziecko, bez wcześniejszej zgody rodzica, wzięło udział w zajęciach prowadzonych w ramach „Programu wsparcia edukacji zdrowotnej młodzieży na lata 2018-2020” lub w przypadku innych wątpliwości dotyczących tego Programu (w tym zajęć „antydyskryminacyjnych” i „równościowych”) może zgłosić się do Instytutu po pomoc prawną.

