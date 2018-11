Przesyłamy informację prasową na temat wyroku sądu w Warszawie, który potwierdził argumentację Ordo Iuris.

Akcja „Chrońmy Dzieci” przynosi efekty. Dyrektor szkoły ukarany za bezczynność - informacja prasowa

Instytut Ordo Iuris przeprowadził skuteczną interwencję w ramach akcji „Chrońmy Dzieci”. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nakazał Dyrektorowi jednej z tamtejszych szkół podstawowych udostępnienie informacji publicznej, o którą, na prośbę zaniepokojonych rodziców, wystąpił Instytut. Dotyczy ona działających na terenie placówki organizacji społecznych. Wyrok ma szczególne znaczenie w kontekście coraz częstszych przejawów działalności środowisk LGBT w polskich szkołach bez zgody rodziców uczniów.

W czerwcu 2017 r. Instytut zwrócił się do szkoły z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na temat tego, jakie organizacje społeczne działają w placówce, jakie zajęcia prowadzą, jakie środki dydaktyczne wykorzystują oraz jaką opinię na ten temat ma rada rodziców. Dyrektor szkoły odmówił jednak odpowiedzi w tej sprawie, stwierdzając, że jego zdaniem, nie ma takiego obowiązku. W związku z tym Ordo Iuris wniósł do sądu o stwierdzenie bezczynności Dyrektora oraz o zobowiązanie go do udostępnienia wymaganej informacji i zapłatę kosztów sądowych. Dyrektor natomiast odpowiedział, że informacja, której udzielenia domaga się Instytut, w jego opinii nie jest informacją publiczną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt II SAB/Wa 265/18), w którym podzielił zdanie Ordo Iuris, nakazując udostępnienie informacji, o której była mowa we wniosku. Sąd stwierdził, że dotyczy ona „działalności wychowawczej i dydaktycznej realizowanej w szkole podstawowej przez inne podmioty”, dlatego podlega udostępnieniu. Z tego powodu Dyrektor szkoły miał obowiązek udzielenia tej informacji w terminie 14 dni, czego nie zrobił. Sąd uznał zatem, że Dyrektor dopuścił się „bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania”. W wyroku stwierdzono też, że „bezczynność w takich sprawach nie polega bowiem wyłącznie na całkowitym milczeniu podmiotu obowiązanego do udostępnienia informacji publicznej. Zachodzi również wtedy, gdy organ błędnie (niezgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej) informuje wnioskodawcę o tym, że dana informacja nie stanowi informacji publicznej oraz że nie jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej”. Dyrektor został także ukarany nakazem zwrotu kosztów postępowania.

„Symboliczny jest fakt, że wyrok zapadł 26 października, a zatem dokładnie tego samego dnia, w którym liczne polskie szkoły zostały wykorzystane przez zewnętrzne organizacje aktywistów LGBT do promowania w nich idei tzw. Tęczowego Piątku. W ramach tej akcji uczniowie, nie zawsze przy pełnej świadomości dyrekcji i rodziców, mogli zostać narażeni na wpływ ideologii kwestionującej naturalną, poświadczoną konstytucyjnie tożsamość rodziny oraz małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Wobec pojawiających się wątpliwości co do zgodności „Tęczowego Piątku” z prawem oświatowym wielu dyrektorów cofnęło swoje zgody na organizację tej akcji w zarządzanych przez nich placówkach; duża część rodziców sprzeciwiła się poddawaniu ich dzieci propagandzie ideologicznej i politycznej ruchów LGBT, m.in. składając rodzicielskie oświadczenie wychowawcze przygotowane przez Instytut Ordo Iuris” – skomentował Nikodem Bernaciak z Centrum Analiz Instytutu.