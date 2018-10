Orban zadziwił Węgrów. Zaadoptował... nosorożca

"Zoo w Nyíregyháza zwróciło się do mnie z prośbą o adoptowanie nosorożca. Zrobiłem to, ale adopcja idzie w parze z byciem ojcem chrzestnym, więc musimy nadać mu teraz imię. Zbadałem kilka opcji bliskich memu sercu. Czas dokonać wyboru, ale tym razem nie potrzebujemy większości dwóch trzecich"- mówi szef węgierskiego rządu w filmie opublikowanym na Facebooku. Opcje proponowane przez Viktora Orbana to m.in." Csülök (co tłumaczy się jako "golonka"), Chico, Bernardo, Antione, Fülig Jimmy (postać z kilku słynnych węgierskich książek) czy Désiré. Jak dotąd, swoje propozycje zgłosiło 3500 osób, głosowanie trwa do poniedziałku.