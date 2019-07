Orban: V4 nadal przeciw Timmermansowi. On walczy ze wszystkimi, którzy nie zgadzają się z jego wizją

Premier Węgier Viktor Orban powiedział, że kraje Grupy Wyszehradzkiej - VV4 - nie popierają kandydatury Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej. Jak uzasadniał ponieważ walczy on z wszystkimi, którzy nie zgadzają się z jego wizją.

Według premiera Węgier kilku przywódców unijnych, m.in. Frans Timmermans i Manfred Weber chcą, aby przez następne pięć lat Komisją Europejską kierował "niezłomny przedstawiciel demokracji liberalnej i sieci organizacji należącej do George’a Sorosa".

Jak powiedział, to zadanie chcą powierzyć Timmermansowi. W jego opinii jest on ideowym wojownikiem, który nie akceptuje żadnej inności i nie toleruje żadnych poglądów różniących się od jego własnych i chce narzucić własną wizję wszystkim państwom członkowskim. Według Orbana, jeżeli szef KE będzie pochodził z tej grupy, to przez długie lata będą oni finansowali organizacje pozarządowe Sorosa i będą chcieli przekształcić społeczeństwa Europy Środkowej, również pod względem migracji.