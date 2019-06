Orban tryumfuje: Weber i Timmermans przepadli!!!

Obserwator 21.6.19 21:17

Co za bzdury. Bez krajów zachodnich całe te prokomunistyczne psełdogospodarki byłyby bankrutami. Żyją tylko z dotacji unijnych. Węgry są montownią dla audi. Sami to mogą produkować gulasz i paprykę. Dotyczy to wszystkich bez wyjątku krajów bloku wschodniego.