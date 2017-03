Orban tłumaczy, dlaczego poparł Tuska

reklama

Premier Węgier, Viktor Orban aż do wczorajszego popołudnia nie deklarował jasno, czy poprze reelekcję Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej.

Głosami wszystkich krajów członkowskich UE, w tym Węgier, Tusk został w czwartek wybrany na kolejną kadencję.

"Szefem Rady Europejskiej będzie Donald Tusk, za którego reelekcją opowiedziała się Europejska Partia Ludowa" – oświadczył przed rozpoczęciem szczytu UE w Brukseli Viktor Orban. Część Polaków była bardzo zaskoczona poparciem premiera Węgier dla Donalda Tuska, niektórzy odbierają to jako "zdradę" wobec Polski. Czy na pewno?

"Europejska Partia Ludowa wysunęła kandydata i my go wesprzemy" – wyjaśniał wczoraj premier Węgier, Viktor Orban. Jak podkreślił, Unia Europejska „działa na zasadzie partyjności”, a kandydatem EPL jest Donald Tusk. Orban dodał, że nie ma żadnego innego kandydata. Jak zaznaczył węgierski premier, Jacek Saryusz-Wolski jest jego przyjacielem, lecz, niestety, nie należy do frakcji EPL.

Orban został zapytany o sytuację, gdy Polska odmówiła poparcia Donalda Tuska. Premier Węgier tłumaczył, że „włożył dużo energii, żeby osiągnąć kompromis i pokojowo rozwiązać tą skomplikowaną sytuację”.

