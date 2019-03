Orban ostrzega: Masy islamskich migrantów jeszcze nadejdą

,,Zawsze spłacaliśmy nasze długi na czas. Zawsze popieraliśmy wizję Europy Helmuta Kohla, która opierała się na tym, że wielkość państwa nie ma znaczenia dla jego rangi w strukturach europejskich. Tej zasady trzymały się wszystkie rządy Niemiec, aż do momentu, kiedy pojawił się problem z imigrantami. Do pogorszenia stosunków w polityce doszło wyłącznie z powodu kryzysu imigracyjnego. Opowiadamy się za prawem każdego narodu do samoobrony. Niemcy mają inną filozofię'' - powiedział Orban w rozmowie z ,,Die Welt''. W Polsce opublikowała go w tłumaczeniu ,,Gazeta Wyborcza''.

,,To, co przeżyliśmy w 2015 r., powtórzy się w przyszłości ze zdwojoną siłą. Wkrótce kraje arabskie przegonią kraje europejskie pod względem liczby ludności. A nie wspomniałem jeszcze o Afryce Subsaharyjskiej, gdzie dla wielu osób niedługo zabraknie jedzenia. Węgry są krajem leżącym na granicy. Na co dzień żyjemy w pełnej gotowości. Na naszą południową granicę wysłaliśmy tysiące żołnierzy i policjantów. Dzisiaj wyłącznie w gestii tureckiego rządu leży decyzja o wpuszczeniu do Europy kilku milionów uchodźców, którzy tam przebywają. Ale my jesteśmy zdeterminowani. Kiedy uchodźcy ruszą na Europę, będziemy bronić granic Węgier! Niemcy nie mają zewnętrznej granicy Unii, leżą w bezpiecznym miejscu w Europie i przez to czują się pewniej. Z tego powodu, jak i z powodu naszych odmiennych doświadczeń historycznych, biorą się różne sposoby myślenia'' - wskazał.